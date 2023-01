Fire TV Stick, l’offerta è sorprendente: da comprare subito

Primi dieci giorni del nuovo anno e Amazon ci delizia con la prima campagna di offerte dedicata ai suoi prodotti. Da oggi, infatti, troviamo molti dei dispositivi realizzati o brandizzati da Amazon in promo speciale e con prezzi molto interessanti. Non potevano certo mancare le Fire TV Stick, le chiavette multimediali diventate oramai famosissime e presenti nelle abitazioni di tantissimi italiani. Questi dispositivi intelligenti devono il proprio successo a diversi fattori, ma in primis al prezzo davvero conveniente e concorrenziale. A maggior ragione quando le si trova in offerta.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Tra i modelli più scontati ne troviamo tre: il Fire TV Stick "normale" disponibile con uno sconto del 38% (costa meno di 25€), il Fire TV Stick 4K con uno sconto top del 42% (prezzo sotto i 35€) e il Fire TV Stick 4K Max che troviamo a meno di 40€ grazie allo sconto del 38%. Tre modelli simili nelle funzioni, ma diversi nelle caratteristiche e che si adattano a qualsiasi utilizzo. La cosa che li accomuna è il supporto ad Alexa con la quale poter interagire per gestire altri dispositivi smart presenti in casa oppure per lanciare app e serie TV.

Fire TV Stick

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Fire TV Stick: a cosa serve

Così piccolo e così funzionale. La Fire TV Stick è uno dei dispositivi tech di maggior successo degli ultimi anni. Grande una decina di centimetri, ma così potente da diventare praticamente insostituibile. A cosa serve? E per cosa viene utilizzata? La Fire TV Stick è una chiavetta multimediale che si collega alla presa HDMI del proprio televisore e che lo trasforma in uno smart TV dove potere installare decine e decine di app.

In realtà è molto utile anche per chi un televisore intelligente già ce l’ha. Infatti, la Fire TV Stick offre altre funzioni e amplia il numero di app da poter installare (molti smart TV non supportano alcune piattaforme di video streaming o altre applicazioni molto utilizzate). Ad esempio, all’interno della confezione è presente il telecomando con Alexa integrata e basta un semplice comando vocale per aprire un’app, abbassare/alzare il volume, oppure per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Altro motivo del successo della Fire TV Stick è la facilità con la si installa. Basta collegarla alla presa della corrente, poi alla porta HDMI del televisore e seguire la procedura guidata per connetterla alla rete Wi-Fi casalinga. In meno di cinque minuti è già pronta per essere utilizzata.

Fire TV Stick in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo di inizio anno per le Fire TV Stick. Oggi troviamo alcuni tra i modelli più ricercati in offerta con sconti davvero vantaggiosi. In questo articolo vi proponiamo tre modelli: il Fire TV Stick, il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. Nella tabella che segue trovate un mini-riassunto con il prezzo e lo sconto.

Fire TV Stick – 24,99€ (-38%)

Fire TV Stick 4K – 34,99€ (-42%)

Fire TV Stick 4K Max – 39,99€ (-38%)

Per tutti e tre i modelli c’è la possibilità di pagarli a rate a tasso zero. La disponibilità è immediata e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Approfittatene immediatamente.

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram