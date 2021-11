Fitbit Inspire 2 è in offerta al prezzo più basso di sempre

Monitorare la propria attività fisica utilizzando prodotti smart (orologi o fitness tracker) è diventata un’abitudine per migliaia di italiani. Il mercato dei wearable è cresciuto enormemente, anche grazie al lavoro di aziende come Fitbit che da oramai diversi anni investono nel settore. I fitness tracker Fitbit sono apprezzati per la qualità dei materiali e per prezzi molto concorrenziali. Come dimostra il Fitbit Inspire 2, smart band in offerta su Amazon a 59,90€, ben il 40% in meno rispetto al prezzo consigliato.

Il Fitbit Inspire 2 è un vero e proprio fitness tracker: è molto leggero e pratico da utilizzare, supporta decine di attività sportive e ha una batteria che supera la settimana di autonomia. Non è uno smartwatch: non ha un display ampio e la connettività con lo smartphone è limitata. Per il resto, però, ha tutte le carte in regola per essere un ottimo wearable. Dal piccolo display è possibile monitorare l’andamento della propria attività fisica, mentre dall’app dello smartphone si possono analizzare in maggior profondità i dati, e capire come è andato l’allenamento. Inoltre, acquistando il Fitbit Inspire 2 si potrà attivare gratuitamente per un anno il servizio Fitbit Premium pensato appositamente per gli amanti dello sport.

Fitbit Inspire 2: le caratteristiche

Per chi fa attività fisica il Fitbit Inspire 2 è il compagno ideale. Le dimensioni sono contenute e non dà fastidio mentre si sta correndo o facendo attività sotto sforzo. Sono decine gli sport supportati dal wearable e sono disponibili anche degli allenamenti basati su obiettivi da raggiungere. La smart band integra anche la funzione "Minuti in Zona Attiva" che si basa sulle zone cardio della persona e invia delle notifiche quando si entra nelle zone picco, cardio e brucia grassi.

Come tutti i fitness tracker tiene traccia anche dei dati più basilari come il numero di passi effettuati, la distanza percorsa e le calorie bruciate. C’è anche la rilevazione quotidiana del battito cardiaco in modo da monitorare i propri parametri vitali. Non manca il monitoraggio del sonno, con i dati che vengono raccolti sull’app Fitbit, comprensivi di un punteggio che fa capire se il proprio riposo è adeguato. Per le donne è possibile controllare anche il ciclo mestruale.

Il Fitbit Inspire 2 è resistente all’acqua fino a 50 metri e può essere utilizzato in piscina. La batteria, invece, assicura un’autonomia fino a 10 giorni.

Che cosa è Fitbit Premium

Fitbit Premium è un servizio a pagamento che aiuta la persona ad analizzare approfonditamente i propri allenamenti. Per chi acquista il Fitbit Inspire 2 il primo anno è gratuito. Nella piattaforma di Fitbit Premium si troveranno statistiche avanzate come "Livello di Recupero Giornaliero" che aiuta gli sportivi a recuperare efficacemente dall’attività quotidiana.

Fitbit Inspire 2: prezzo e sconto

Il Fitbit Inspire 2 è in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon a 59,90€, con uno sconto del 40% sul prezzo di lancio. L’offerta, però, è a tempo limitato e scadrà già nei prossimi giorni. A poco meno di 60€ il Fitbit Inspire 2 è un’ottima idea regalo per Natale, soprattutto se avete amici o familiari con la passione dello sport. Lo smart band lo potete trovare in tre colorazioni differenti.

Fitbit Inspire 2 – Nero

Fitbit Inspire 2 – Rosa

Fitbit Inspire 2 – Lunar White

