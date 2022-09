Fitbit Sense, il prezzo crolla: oggi lo paghi pochissimo

Le "offerte di settembre" di Amazon stanno per terminare: restano pochissimi giorni per approfittare di sconti che arrivano fino al 50% per migliaia di prodotti, tra cui smartphone, dispositivi per la casa intelligente, computer e anche smartwatch. E proprio di quest’ultima categoria fa parte il prodotto di cui vi vogliamo parlare oggi. Ci stiamo riferendo al Fitbit Sense, smartwatch premium che troviamo in offerta al prezzo più basso di sempre, inferiore anche a quello del Prime Day. L’orologio smart è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 43% che permette di risparmiare più di 140€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il Fitbit Sense è uno degli smartwatch più avanzati disponibili sul mercato. Integra tecnologie e funzionalità di ultimissima generazione che permettono di tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute (compresa un’app ECG per monitorare il cuore e scoprire potenziali segnali di fibrillazione atriale) e l’attività fisica. L’orologio ha anche funzionalità molto utili nella vita quotidiana: collegandolo con lo smartphone è possibile rispondere alle chiamate e ai messaggi in entrata. Inoltre, è compatibile anche con Alexa e con Google Assistente e risponde velocemente ai comandi vocali. Insomma, un super orologio smart adatto a qualsiasi situazione. L’offerta scade domani, quindi bisogna essere velocissimi nell’approfittarne prima che scada.

Fitbit Sense: funzionalità e caratteristiche

Se siete alla ricerca di uno smartwatch completo e versatile, difficilmente troverete qualcosa di meglio del Fitbit Sense, soprattutto al prezzo di oggi.

L’orologio raccoglie tutta l’esperienza di Fitbit nel settore dei wearable e offre funzionalità avanzatissime che permettono di tenere sotto controllo diversi parametri. Partiamo dalla salute: grazie a sensori di ultima generazione e all’app ECG è possibile effettuare un elettrocardiogramma al polso e verificare se si soffre di qualche forma di fibrillazione atriale (da confermare con esami medici specifici). Nel pannello dedicato alla salute è possibile tenere traccia della saturazione dell’ossigeno nel sangue, della frequenza respiratoria, della variabilità del battito cardiaco e della temperatura cutanea. L’orologio monitora anche lo stress giornaliero, con esercizi dedicati alla respirazione, e la qualità del sonno, con un report quotidiano sul riposo notturno.

Per gli appassionati dell’attività fisica sono disponibili più di 20 allenamenti personalizzati: troviamo la classica corsa all’aperto, il ciclismo e anche alcuni sport di nicchia. L’orologio tiene traccia delle proprie performance e fornisce anche un Livello di Recupero Giornaliero che ci dice se il nostro corpo è pronto per allenarsi o se c’è bisogno di fermarsi per un po’.

Passando all’aspetto delle caratteristiche tecniche, il Fitbit Sense ha uno schermo piuttosto ampio di forma rettangolare e abbiamo a disposizione tantissimi quadranti da poter personalizzare in base al contesto di utilizzo. L’orologio ha funzionalità smart molto avanzate: è possibile installare sia Google Assistente sia Alexa per gestirlo direttamente con i comandi vocali e collegandolo con lo smartphone si possono rispondere alle chiamate e ricevere le notifiche dei messaggi. Con l’app Fitbit Pay è possibile pagare la spesa direttamente dall’orologio avvicinandolo al POS. La batteria ha una durata di circa sei giorni.

Fitbit Sense in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Fitbit Sense in super promo a un prezzo di 189€, con uno sconto di ben il 43% rispetto a quello di listino. Per lo smartwatch si tratta del minimo storico su Amazon (prezzo inferiore anche a quello del Prime Day) e di una delle migliori offerte di tutto il web. Il risparmio supera i 140€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce e che si attiva direttamente nella pagina prodotto: 5 rate da 37,80€ al mese. La disponibilità è immediata e viene consegnato anche in meno di 24 ore in base alla propria posizione geografica. La promozione scade domani 6 settembre alle ore 23:59, quindi bisogna essere veloci.

Fitbit Sense