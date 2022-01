Flashback, la nuova commedia Amazon Original

Di film sui viaggi nel tempo ne abbiamo già visti diversi, ma Flashback affronta questo tema in un modo completamente nuovo e tutto da ridere. La commedia francese, prodotta da Alain Goldman e con la regia di Caroline Vigneaux, esce su Prime Video a fine gennaio.

Attenzione all’omonimia: al momento è possibile trovare anche un altro film intitolato Flashback nel catalogo di Prime Video, ma si tratta di un film d’azione comico uscito nel 1990. La pellicola di cui stiamo parlando, invece, è del 2021, sarà disponibile in streaming fra pochi giorni ed è il secondo film francese targato Amazon Original. La trama, in cui la regista Vigneaux veste i panni della protagonista, oltre ai viaggi nel tempo affronta l’importante tema delle conquiste delle donne nel corso della storia e dell’emancipazione femminile, ma sempre con tono umoristico e spassoso.

La trama: di cosa parla Flashback

La protagonista di Flashback è un’avvocata di nome Charlie: cinica ed egocentrica, tiene molto alla sua carriere e in effetti ottiene grandi successi in ambito professionale. Un giorno, dopo aver vinto l’ennesimo caso in tribunale, la donna incontra Hubert, un tassista in grado di viaggiare nel tempo.

I due, viaggiando nel passato fino agli anni della Rivoluzione francese e del Medioevo, incontrano alcune delle figure storiche femminili più significative.

Charlie assiste in questo modo a vari momenti cruciali che, conquista dopo conquista, hanno portato le donne del XX secolo a vivere in libertà, emancipate e autonome. Le avventure nel tempo proseguono tra eventi sfortunati e comici incidenti, ma sembrano non poter avere più fine.

Per uscire dal loop, Charlie dovrà prendere coscienza del proprio ruolo di donna nella società moderna e delle possibilità che ha di aiutare coloro che, a differenza sua, non hanno voce.

Il messaggio di fondo del film vuole essere significativo, dunque, pur nel contesto di una trama leggera e divertente.

Il cast: chi recita nel film Flashback

La protagonista, oltre che regista, è Caroline Vigneaux (Full Speed, We Were Young). Il personaggio che interpreta nel film ha curiosamente dei punti di contatto con la sua vita personale. L’attrice comica francese, infatti, prima di dedicarsi allo spettacolo ha lavorato come avvocata dal 2000 al 2008.

Oltre a lei, nel cast ci sono anche Sophia Aram, Suzanne Clément, Lison Daniel, Gad Elmaleh, Lannick Gautry, Emy Ltr, Florent Peyre, Sylvie Testud e Julien Pestel.

Quando esce il film Flashback

Il film Flashback esce il 31 gennaio 2022 solo su Prime Video. Da questa data in poi sarà visibile in qualunque momento da tutti gli abbinati alla piattaforma.

Abbonati a Prime Video e guarda Flashback