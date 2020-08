Fortnite, arrivano le automobili: ecco quando saranno disponibili

“It’s not just a name. It’s a warning. Experience the #FortniteJoyRide. Update on 8.5.2020“. Con questo messaggio pubblicato sull’account ufficiale di Fortnite su Twitter corredato dall’immagine presente nella copertina dell’articolo, Epic Games ha annunciato finalmente l’arrivo delle automobili nel videogame: mercoledì 5 agosto. Un’attesa durata più di un mese, ossia dal giorno in cui Epic Games ha mostrato il trailer della Stagione 3 Capitolo 2, mostrando dei veicoli che sfrecciavano lungo le strade della mappa del videogame.

I giocatori hanno dovuto aspettare che l’acqua che ha invaso gran parte della mappa nella Stagione 3 si asciugasse e lasciasse spazio alle strade e alle nuove attrazioni pensate per rivitalizzare il gioco. Il giorno non è stato scelto a casa da Epic Games: il 5 agosto è atteso l’inizio della nuova stagione di Call of Duty: Warzone nella quale ci saranno grossi cambiamenti nella mappa e l’arrivo di nuove armi e nuove modalità. Per rispondere a un avversario che sta diventando sempre più pericoloso, Fortnite ha pensato bene rilasciare una delle novità più attese negli ultimi mesi.

Quante saranno le automobili disponibili su Fortnite

In totale i veicoli presenti su Fortnite dovrebbero essere quattro, chiamati in codice:

ValetSmall

ValetMedium

ValetLarge

DagwoodTruck.

Uno dei quattro modelli sarà sicuramente quello presente in copertina, un’automobile a due posti molto veloce, ma poco resistente. Al contrario del camion che sarà molto più lento, ma che allo stesso tempo sarà molto difficile da abbattere.

Una delle particolarità delle automobili su Fortnite è la presenza del serbatoio con la benzina. Ogni veicolo avrà un consumo diverso della benzina e quando si sta per rimanere a secco bisognerà fermarsi al distributore (aggiunti poche settimane fa) per fare il pieno. ValetSmall e Valet Medium avranno una riserva di carburante pari a 100, mentre ValetLarge avrà carburante pari a 150. Il camion avrà una capacità del carburante pari a 100

Quando saranno disponibili su Fortnite

L’arrivo delle automobili su Fortnite è fissato per mercoledì 5 agosto 2020. Epic Games rilascerà un aggiornamento ad hoc che renderò inutilizzabile il gioco per qualche ora.