Fortnite Capitolo 2 Stagione 1: quando inizia e quando torna online

15 Ottobre 2019 - Quando torna online Fortnite? Quando inizia il Capitolo 2 di Fortnite? Queste sono le domande che stanno tenendo banco in queste ore. Sono oramai più di 24 ore che i server di Fortnite sono fuori uso: chi prova a collegarsi al proprio account vede la diretta di un buco nero. Buco nero che ha risucchiato la mappa del Capitolo 1 e tutti i personaggi che finora hanno caratterizzato il videogame.

Il down di Fortnite, però, dovrebbe oramai essere al termine. Secondo alcuni utenti che hanno scovato delle immagini online, il buco nero di Fortnite dovrebbe terminare oggi 15 ottobre alle ore 12:00 (le 6:00 del mattino negli Stati Uniti). Il videogame dovrebbe ricominciare con il Capitolo 2 Stagione 1, che darà inizio a una nuova fase di Fortnite. Nelle ultime ore sono apparse online anche le prime novità del Capitolo 2: una nuova mappa (molto grande e con diversi punti che renderanno la vita complicata ai giocatori) e una serie di armi.

Quando torna online Fortnite

Gli appassionati devono avere ancora un po’ di pazienza. Dovrebbero mancare solamente poche ore all’inizio del Capitolo 2 di Fortnite. Nella serata di ieri (14 ottobre) si era sparsa la voce che i server sarebbero tornati attivi alle ore 18:00. Ma si è trattato solamente di una fake news che non ha fatto altro che aumentare il desiderio degli appassionati di tornare a giocare. Altre indiscrezioni riportavano la data del 16 ottobre, ma Epic Games non può aspettare ancora 24 ore prima di riattivare i server, i giocatori iniziano a spazientirsi. Per questo motivo la data più probabile è oggi 15 ottobre alle ore 12:00.

Alla riattivazione dei server ci sarà sicuramente molta curiosità da parte degli utenti e tutti cercheranno di accedere con il proprio account. Per questo motivo c’è da attendersi un rallentamento da parte di Internet, come accaduto la sera del 13 ottobre quando Fortnite ha avviato la diretta streaming del buco nero. Vedremo cosa succederà, noi saremo qui pronti a raccontarvi il Capitolo 2 di Fortnite.