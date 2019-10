Fortnite è down oggi, cosa sta accadendo

13 Ottobre 2019 - Fortnite non funziona. Non è un problema del vostro PC, della console, dello smartphone o della vostra connessione di casa, ma del videogame. Non dovete allarmarvi, si tratta di un down già annunciato dalla stessa Epic Games, l’azienda che ha sviluppato Fornite: oggi, infatti, partirà la Stagione 11 che sarà vita al Capitolo 2. Cosa vuol dire? Nuova mappa, nuovi personaggi e nuove skin da provare.

Fortnite è down dalle ore 20:00 del 13 ottobre e il malfunzionamento dovrebbe durare ancora per qualche minuto. I tecnici sono al lavoro per rilasciare l’aggiornamento nel più breve tempo possibile, ma è necessario ancora un po’ di tempo affinché tutto vada per il meglio. La Stagione 11 è molto attesa dagli appassionati: dovrebbe arrivare una nuova mappa che rimescolerà le carte nel gioco, dando la possibilità a tutti di tornare competitivi. Sul sito downdetector.it sono centinaia le segnalazioni dei giocatori sul fatto che Fortnite non funziona, ma basta avere un po’ di pazienza e tutto tornerà a posto.

Perché Fortnite non funziona il 13 ottobre 2019

Non ci sono dietrologie da fare né router da cambiare, Fornite non funziona oggi per un motivo molto semplice: i server sono in manutenzione. I tecnici sono al lavoro per rilasciare uno degli aggiornamenti più importanti degli ultimi mesi: la Stagione 11 che darà inizio al Capitolo 2. Una nuova fase per il gioco del momento che prevede una nuova mappa, nuovi personaggi e nuove cose da fare. Una vera e propria rivoluzione che serve a Epic Games per tenere alta l’attenzione intorno a Fortnite, dato che nell’ultimo periodo il numero id giocatori è leggermente calato.

Il down di Fornite dovrebbe durare ancora per un po’ di tempo, fino a quando gli sviluppatori non saranno sicuri che tutto funzioni per il meglio. Continueremo a seguire la situazione e vi terremo informati.