Fortnite, non fare queste azioni: rischi di perdere l'account

27 Gennaio 2020 - Tempi duri per i giocatori di Fornite. Epic Games ha pubblicato il 20 gennaio delle nuove regole per mettere un freno alle tante attività irregolari che si vedono in ogni sfida a Battle Royale. Sono sempre di più gli utenti che vengono accusati di “collusion“, ossia di collaborare durante una partita. Pratica vietatissima dalle regole di Fortnite, soprattutto nelle sfide “tutti contro tutti”.

Per evitare di falsare le sfide, Epic Games ha cercato di rendere più chiare le azioni che sono proibite durante una gara. I giocatori non possono comunicare con gli avversari e nemmeno mettersi d’accordo su cosa fare, dove atterrare e quale nemico attaccare. In questi anni i gamer hanno elaborato dei segnali per mettersi d’accordo e per avere un vantaggio sugli avversari: nel 2020 queste pratiche sono assolutamente vietate e chi cercherà di imbrogliare andrà incontro a sanzioni piuttosto pesanti. Epic Games, infatti, ha deciso che i giocatori colti in fragrante verranno immediatamente cacciati da Fornite e il loro account verrà bannato. Ecco cosa prevedono le nuove regole di Fortnite per il 2020.

Fornite, nuove regole nel 2020: cosa cambia

Nuovo anno, nuove regole. Epic Games ha inasprito le sanzioni per coloro che barano all’interno del videogame. Dopo il “caso Jarvis“, il campione di Fornite bannato a vita a causa di una leggerezza compiuta con il suo secondo account, la software house ha deciso di dichiarare guerra a tutti coloro che utilizzano pratiche illecite per vincere. A finire sul banco degli imputati sono i gamer che finora hanno sfruttato la “collusion” per vincere. Di che cosa si tratta? In parole semplice, mettersi d’accordo con un altro giocatore e avere un vantaggio sugli avversari. Quali sono questa azioni?

Oscillazione del piccone

Emoting

Saltare

Azioni che possono sembrare casuali, ma che in realtà nascondono una sorta di linguaggio segreto che permette agli utenti di prendere accordi sottobanco.

La reazione dei giocatori

I gamer non hanno accolto positivamente i cambi al regolamento voluti da Epic Games. Secondo alcuni potrebbero essere fraintesi e portare la software house al ban dell’account. La software house ha voluto rassicurare la propria fanbase e ha dichiarato che ogni singolo provvedimento verrà preso dopo un’attenta analisi.