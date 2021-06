Fortnite Stagione 7: nuove Skin e Pass Battaglia contro l'invasione aliena

L’attesa Stagione 7 di Fortnite è arrivata con tante novità per i gamer appassionati di questo titolo rilasciato da Epic Games. I giocatori dovranno affrontare l’invasione degli alieni con intenzioni ostili e potranno scegliere tante personalizzazioni per i personaggi, tra cui quelle di Rick e Morty.

Novità anche per la mappa del luogo che è teatro di ogni avventura, con l’apparizione di due nuove aree e una strana quanto sospetta sostanza viola che si concentra soprattutto al centro e in alcuni punti dell’isola. Questa volta i giocatori potranno dare uno sguardo più da vicino alla razza extraterrestre che minaccia il loro mondo, offrendo anche nuove esperienze come la guida degli ufo alieni. Anche se Fortnite è un gioco multipiattaforma gratuito, gli utenti potranno investire il loro denaro per comprare delle nuove Skin, cioè i tipici oggetti estetici per il proprio avatar. Presente anche un nuovo Pass Battaglia, che permetterà di trovare nuovi personaggi come Superman e di decidere quando salire di livello o riscattare le ricompense.

Fortnite Stagione 7: le novità sulla mappa

Tra le tante novità introdotte dalla nuova versione aggiornata di Fortnite c’è anche la mappa. Nella Stagione 7 Capitolo 2 scompariranno Sweaty Sands e Colossal Crops, che cedono il posto sull’isola a due nuove aree chiamate POIs Believer Beach e Corny Complex. Non si tratta dell’unica modifica sull’isola per via dell’invasione aliena, al cui centro comparirà una strana sostanza viola che si trova in minor quantità anche in altre zone della mappa.

Fortnite Stagione 7: Skin, Crossover e Pass Battaglia

Nella Stagione 7 di Fornite non mancheranno nuove e interessanti Skin per personalizzare i proprio avatar durante il gioco. Epic Games in questo aggiornamento ha introdotto sia gli oggetti estetici che i crossover. Nel nuovo Pass Battaglia poi si troveranno nuove Skin: Joey, Kymera, Clark Kent, Superman, Doctor Slone, Guggimon, Rick Sanchez, Sunny, Zyg, Celeste e Guernsey.

La nuova stagione segna anche il ritorno delle Stelle Battaglia con un sistema rivisto: ottenendo 5 stelle battaglia in più si potrà salire di livello. Inoltre, potranno essere utilizzate per riscattare tante ricompense previste dal Pass Battaglia.

Fortnite Stagione 7: quando terminerà

La Stagione 7 di Fortnite si è aperta l’8 giugno 2021 ed Epic Games ha già fornito una data per il termine dell’invasione aliena. Il prossimo 12 settembre 2021, dopo di che il gioco porterà nuove avventure per tutti gli appassionati.