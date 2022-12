Super friggitrice elettrica: crolla il prezzo su Amazon

Con l’avvicinarsi delle feste di Natale, si avvicinano anche i banchetti e nella maggior parte delle famiglie italiane si gusteranno i fritti della tradizione. E dopo il Natale ci saranno altre feste che prevedono manicaretti fritti, come il Carnevale. Poi ci sarà Pasqua etc etc…

Ecco perché la friggitrice è uno degli elettrodomestici più venduti e più utilizzati in cucina. Meglio ancora se maxi e con un cestello che riesce a soddisfare anche le famiglie più numerose, come quello della friggitrice elettrica Moulinex AM3140 Super Uno che grazie all’offerta Amazon in corso viene proposta a un ottimo prezzo.

Friggitrice elettrica Moulinex AM3140 Super Uno – Capacità 1,5 kg

Moulinex AM3140 Super Uno: caratteristiche tecniche

La friggitrice elettrica Moulinex AM3140 Super Uno è un elettrodomestico progettato per fritture abbondanti: fino a 1,5 Kg di cibo, da frigfere in un massimo di 2,2 litri di olio. Quanto basta per sfamare per almeno 6 persone.

Sulla parte superiore del coperchio è collocato il filtro a carbone attivo che può essere rimosso quando esausto e sostituito con un nuovo: evita lo spargersi degli odori di frittura in tutto l’ambiente.

Sulla parte superiore della friggitrice è collocato l’oblò trasparente che consente di controllare anche a occhio lo stato della cottura. La spia a LED collocata in basso, invece, si spegne quando l’olio ha raggiunto la temperatura giusta, impostata prima di avviare la frittura.

La temperatura è regolabile e in linea con il punto di fumo, cioè con il limite massimo di riscaldamento dell’olio dopo di che diventa tossico. A 190 gradi centigradi i fritti sono croccanti fuori, morbidi dentro e privi di ogni sostanza pericolosa per la salute.

Il timer digitale integrato permette di impostare i giusti tempi di frittura, per evitare di avere alimenti o troppo crudi o troppo cotti. Il cestello è dotato di una comoda impugnatura che consente le operazioni di carico e scarico degli alimenti in totale sicurezza. Infine sia la ciotola, sia il coperchio possono essere smontati e lavati in lavastoviglie.

Moulinex AM3140 Super Uno: l’offerta Amazon

Il prezzo di listinodella friggitrice elettrica Moulinex AM3140 Super Uno è di 107,90 euro, in linea con le dimensioni, la potenza e l’affidabilità del marchio. Oggi, però, grazie all’offerta su Amazon è possibile acquistare la friggitrice a 89,99 euro (-17%, -17,91 euro). Anche questo è un ottimo regalo da fare, o da farsi, per Natale.

