Galaxy A01, lo smartphone economico di Samsung per il 2020 E' arrivato il nuovo smartphone low cost di Samsung o, almeno, è apparso sul sito stampa di Samsung Mobile: si chiama Samsung Galaxy A01 ed è il nuovo entry level per il 2020. Non è noto il prezzo, ma viste le caratteristiche tecniche dovrebbe essere abbastanza basso. Il Galaxy A01, infatti, è un device per chi non ha grosse esigenze e punta molto alla sostanza e al basso prezzo.

Samsung Galaxy A01: dimensioni e display Il Galaxy A01 è un dispositivo relativamente piccolo: 146.3x70.86x8.34 millimetri. Lo schermo è da 5,7 pollici e ha una risoluzione HD+. Non viene specificata la tecnologia del display, ma quasi certamente si tratta di un LCD. Ha ampie cornici, soprattutto in basso, e un notch a V in alto in ossequio al design Infinity-V di Samsung. La scocca sembrerebbe in plastica.

Samsung Galaxy A01: processore e memoria A far girare il Galaxy A01, e a confermare che stiamo parlando di uno smartphone Samsung economico, un non meglio precisato processore ad otto core (quattro a 1,95 GHz e quattro a 1,45 GHz). Nulla si sa sulla GPU, ma è evidente che non sarà un dispositivo adatto né a vedere video ad alta risoluzione (non avrebbe neanche lo schermo per farlo) né a far girare i giochi. La RAM è da 2 GB, lo spazio di archiviazione di 16 GB (espandibile fino a 512 GB con microSD).

Samsung Galaxy A01: fotocamere e sensori Il Samsung Galaxy A01 avrà una fotocamera frontale e due posteriori. La frontale per i selfie sarà una 5 MP f/2.0, la posteriore principale una 13 MP f/2.2, la posteriore secondaria un sensore di profondità da 2 MP f/2.4. Non è noto il modello esatto dei sensori fotografici usati da Samsugn per questo cellulare di bassa gamma. Ai sensori fotografici si aggiungono quello di prossimità, il sensore di luminosità e l'accelerometro.

Samsung Galaxy A01: le altre caratteristiche tecniche La batteria del Samsung Galaxy A01 è integrata, non rimovibile, da 3.000 mAh. Con il modesto hardware montato su questo dispositivo, quindi, l'autonomia dovrebbe essere abbondante. Completano la dotazione di serie una radio FM e tre slot: due per le Nano SIM (si tratta, quindi, di uno smartphone dual SIM) e uno MicroSD per espandere la memoria interna.