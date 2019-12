Galaxy A51: ufficiale il nuovo low cost Samsung

12 Dicembre 2019 - È stato presentato ufficialmente, ma arriverà sul mercato il 27 dicembre, il nuovo smartphone low cost Samsung Galaxy A51. Come già ampiamente anticipato da numerosissimi leak, si tratta di una versione dell’A50 con un reparto fotografico evoluto.

La data del 27 dicembre, però, è da riferire al lancio sul solo mercato vietnamita: non è ancora noto se e quando Samsung venderà il Galaxy A51 anche su altri mercati, Europa inclusa. Se non dovesse arrivare anche da noi sarebbe un peccato, perché si tratta di un dispositivo dall’ottimo rapporto tra prezzo, caratteristiche tecniche e prestazioni, che si venderebbe decisamente bene anche in Italia. Soprattutto per due motivi: la batteria molto capiente e le cinque fotocamere in totale, tra le quali spicca quella per le foto macro da distanza ravvicinata che, su un device di Samsung, è una gradita novità.

Samsung Galaxy A51: le fotocamere

Iniziamo dalle fotocamere, che sono l’aspetto più interessante di questo successore dell’A50. Al posteriore ce ne sono tre, di cui una macro da 5 MP. C’è poi un sensore principale da 48 MP, un ultrawide da 12 MP con angolo di 123 gradi e, infine, c’è il sensore di profondità da 5 MP per l’ormai immancabile effetto bokeh. Sul frontale, invece, c’è una selfie camera da 32 MP inglobata nel notch circolare del display Infinity-O.

Samsung Galaxy A51: caratteristiche tecniche

Il resto dell’hardware del Samsung Galaxy A51 è praticamente identico a quello già visto sul Galaxy A50. Il SoC è l’Exynos 9611 (che a dispetto del nome diverso, ha le stesse caratteristiche del 9610 montato sull’A50), affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria di archiviazione interna espandibile. Il display è un Infinity-O da 6,5 pollici, leggermente più stretto e lungo del 6,4 pollici visto sull’A50, e ha una risoluzione di 1080×2400 pixel con una densità di 405 ppi. La batteria è da 4.000 mAh, il peso di 172 grammi e le dimensioni sono 158,5×73,6×7,9 mm.

Samsung Galaxy A51: quanto costa e quando arriva

Come già detto, la data di lancio del Galaxy A51 sul mercato vietnamita è stata fissata per il 27 dicembre. Avrà un costo di 7.990.000 Dong vietnamiti, che sembrano tantissimi ma al cambio attuale fanno circa 344 dollari o 311 euro. Con questo prezzo il Galaxy A51 esce di fabbrica con Android 10 preinstallato e interfaccia utente One UI 2.0.