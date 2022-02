Galaxy A23, ecco come sarà il nuovo Samsung economico

Dopo aver archiviato l’evento Galaxy Unpacked 2022 con la presentazione dei nuovi smartphone di fascia alta Galaxy S22, il colosso coreano si appresta a rinnovare anche la gamma economica. Tra i modelli in arrivo spicca il Samsung Galaxy A23 che promette qualità all’altezza del marchio ma con una spesa che dovrebbe essere molto contenuta.

Di Samsung Galaxy A23 al momento ci sono solo informazioni frammentate e non ufficiali, ad esempio quelle del noto leaker @OnLeaks. Si parla di due versioni: 4G (più economica) e 5G (non confermata). Il progetto affonda le radici nel modello A22 5G dello scorso anno, dispositivo economico che ha ottenuto un buon successo di critica e di pubblico e, soprattutto, buoni risultati sul mercato. Su Galaxy A23, però, pesano tutte le incertezze della crisi dei chip che sembra non finire mai e che, già l’anno scorso, ha condizionato pesantemente i risultati economici di tutti i produttori di smartphone, Samsung inclusa.

Samsung Galaxy A23: caratteristiche tecniche

Il chip scelto da Samsung per il Galaxy A23 sarebbe il SoC MediaTek Dimensity 700, con una configurazione di memoria di 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il display dovrebbe essere un LCD di tipo IPS, da 6,55 pollici di dimensioni, con notch Infinity-V per la fotocamera frontale da 13 MP, modo gentile di Samsung di ricordarci che abbiamo a che fare con un device economico

Sul fiando il lettore d’impronte, sul lato posteriore fotocamere da 50+8+2+2 MP, con gli ultimi due sensori che, come al solito negli smartphone economici (non solo quelli di Samsung), non serviranno a nulla e sono puro marketing. La batteria sarà capiente: 5.000 mAh. Il sistema operativo potrebbe essere Android 11, ma non è da escludere Android 12 visto che Samsung è al momento la casa più attiva e più avanti nell’aggiornamento del sistema operativo dei suoi smartphone.

Samsung Galaxy A23: disponibilità e prezzi

Secondo le indiscrezioni il nuovo smartphone sarà disponibile alla fine del mese di marzo 2022, probabilmente prima in Asia e solo dopo in Europa, con un prezzo che sarà compreso tra 200 e 250 euro, come l’attuale Galaxy A22 5G (in foto).