Galaxy A42 avrà un prezzo mini e il supporto al 5G

A due mesi scarsi dalla presentazione di Samsung, sono sempre di più le notizie che continuano a trapelare sul nuovo Galaxy A42. In particolare, questa volta si tratta proprio del supporto 5G, oltre al prezzo decisamente contenuto che fanno di questo telefono un valido esemplare di fascia media.

Ha fatto il suo debutto ufficiale davanti al grande pubblico solo lo scorso 22 ottobre l’ultimo modello, in ordine di tempo, della gamma di prodotti Galaxy A ed è subito riuscito a far di sé, imponendosi per le sue peculiarità di grande interesse. Con Galaxy A42, Samsung ha potuto aggiungere un altro importante tassello alla linea che punta tutto sulla realizzazione di dispositivi tecnologici a prezzi accessibili, senza dover dunque rinunciare a dettagli interessanti proprio come la connettività 5G. Ed è proprio con la velocità del 5G che si piazza in diretta competizione con altri modelli dal prezzo molto più sostenuto.

Galaxy A42, 5G a prezzo contenuto

Il nuovo smartphone di Samsung arriva sul mercato europeo a un prezzo di meno di 400 euro, 369,90 euro da listino, piuttosto contenuto rispetto alle caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono. Diventa dunque sempre più avvicinabile al tecnologia 5G, grazie alla serie A del colosso sudcoreano, anche per tutte quelle tasche che non vogliono rinunciare all’alta velocità della rete senza svuotare il portafoglio.

Galaxy A42 5G, specifiche tecniche

Per il suo telefono di fascia media, Samsung ha scelto una configurazione piuttosto interessante dal punto di vista della funzionalità. Oltre alla connettività 5G che si evince dal nome, sembra ormai confermata la scelta del processore per questo nuovo Galaxy A42 5G, ovvero Snapdragon 750G, invece del vociferato Snapdragon 690. L’informazione, però, non è arrivata direttamente dalla casa produttrice sudcoreana ma dalle specifiche presenti su Google Play.

A ciò si aggiunge una memoria interna da 128GB, espandibile tramite slot con alloggiamento per microSD. Diversi i tagli di RAM disponibile, ovvero 4GB, 6GB e 8GB. Il sistema operativo è Android 10 con One UI 2.5 ed è presente lo slot dual-SIM. Parlando di fotocamere, invece, il telefono ne ospita un totale di 5, una frontale da 20MP e quattro sul retro, con lenti da 48MP, 8MP ultra-grandangolare, 5MP macro e 5MP dedicata alla profondità.

Il display è un Super AMOLED Infinity-U da 6.6 pollici, con risoluzione HD+ mentre, per la batteria, la capacità si attesta a 5.000mAh, con supporto per la ricarica rapida adattiva a 15W. A completare la caratteristiche, un lettore di impronte digitali sotto il display e connettività A-GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, porta USB-C e connettore jack per gli auricolari cablati. Galaxy A42 5G è disponibile in tre colori: Prism Dot Black, Prism Dot White e Prism Dot Gray.