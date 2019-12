Galaxy Fold 2, ufficiali le prime foto: come sarà

Fonte foto: Web 1 di 6 Galaxy Fold 2, come sarà Dopo i tanti problemi avuti con il Galaxy Fold, Samsung sembra aver trovato la quadra nel processo produttivo e per il 2020 è pronta finalmente a dare un forte impulso alla produzione degli smartphone flessibili. Il prossimo anno sembra quello giusto per l'uscita di almeno un paio di smartphone pieghevoli, tutti prodotti dall'azienda sud-coreana. Il primo nella lista dovrebbe essere il Galaxy Fold 2, evoluzione del dispositivo da poco uscito anche in Italia. In questi giorni sono state pubblicate diverse immagini reali del dispositivo flessibile che mostrano un design completamente differente rispetto al modello precedente.

Fonte foto: Web 2 di 6 Galaxy Fold 2, le prime immagini reali Le foto del Galaxy Fold 2 sono state pubblicate su Twitter da Ben Geskin, giornalista molto famoso nell'ambiente mobile e che da diversi anni anticipa le immagini di nuovi smartphone in uscita. Le immagini mostrano uno smartphone molto simile nel form factor al nuovo Motorola RAZR: design a conchiglia che si apre in due e piccolo schermo nella parte esterna che mostra notifiche ed orario.

Fonte foto: Web 3 di 6 Le caratteristiche del Galaxy Fold 2 Il Galaxy Fold 2 sarà uno smartphone top di gamma, su questo ci sono pochi dubbi. A bordo dovrebbe essere presente il chipset Exynos supportato da almeno 6-8GB di RAM e 64-128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Lo schermo, una volta aperto, dovrebbe avere una diagonale da almeno 8 pollici con risoluzione FullHD+. Il sistema di apertura dello smartphone ricorda quello dei vecchi telefonini a conchiglia, con l'unica differenza che al posto della tastiera fisica c'è uno schermo pieghevole.

Fonte foto: Web 4 di 6 Il comparto fotografico del Galaxy Fold 2 In totale saranno tre le fotocamere del Galaxy Fold 2. Dalle immagini pubblicate su Twitter si vede una fotocamera incastonata nello schermo e due fotocamere sulla scocca, da utilizzare quando il dispositivo è chiuso. Non si conoscono per il momento le caratteristiche dei tre sensori fotografici, ma molto probabilmente saranno simili a quelle del Galaxy S11.

Fonte foto: Web 5 di 6 La batteria del Fold 2 Per garantire un'autonomia di almeno un giorno, il Fold 2 avrà due batterie, una per ogni "parte" del dispositivo. In totale dovrebbe avere una carica di almeno 4000mAh con il supporto alla ricarica rapida.