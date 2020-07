Galaxy Note 20 Ultra, le caratteristiche del top di gamma Samsung

Le caratteristiche e le prime foto del Galaxy Note 20 Ultra sono arrivate. In attesa dell’evento Samsung Unpacked 2020 del prossimo 5 agosto, in cui i nuovi dispositivi in arrivo dell’azienda verranno svelati, le indiscrezioni sullo smartphone Android si fanno sempre più precise.

Lo smartphone sarà presentato insieme al Galaxy Note 20 e ad altri top di gamma come Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Buds Live e il Galaxy Watch 3. Se nei giorni scorsi solo qualche rumors sulle caratteristiche era circolato, in queste ultime ore nuove indiscrezioni rivelano tutte le specifiche e anche il design del nuovo smartphone di Samsung, che sarà il primo a utilizzare il Gorilla Glass 7 per il suo display da 6.9 pollici. Top di gamma anche la fotocamera da 108 megapixel e una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida e wireless.

Galaxy Note 20 Ultra, le caratteristiche

Stando agli ultimi rumors, Galaxy Note 20 Ultra potrà contare su uno schermo da 6.9 pollici Super AMOLED Infinity-O con risoluzione QHD e refresh rate a 120 Hz. Proprio su quest’ultima, Samsung potrebbe dare la possibilità agli utenti di modificarla, per estendere la durata della batteria. E se sarà confermato il 5 agosto, il Galaxy Note 20 potrebbe essere il primo smartphone equipaggiato con Gorilla Glass 7 per la protezione dello schermo.

Il Galaxy Note 20 Ultra potrà contare su un processore Exynos 990, 12 GB di RAM e sarà disponibile in due diversi tagli per quanto riguarda lo spazio di archiviazione interno: da 256 GB o da 512 GB, entrambi UFS 3.1, ma non mancherà la possibilità di espansione della memoria interna con card microSD. Lo smartphone potrebbe essere lanciato con il sistema operativo Android 10 integrato con l’interfaccia utente OneUI 2.0.

Oltre a essere dual-SIM, lo smartphone supporterà anche l’eSIM. Non mancano GPS, connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC e una porta USB 3.3 di tipo C. Anche la batteria non è da meno: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W, ricarica wireless e poi gode di una certificazione come resistente all’acqua. Disponibili in due colori: Mystic Black e Mystic Bronze.

Galaxy Note 20 Ultra, una superfotocamera

Anche nel comparto fotocamere, Samsung si distingue con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel con autofocus dual-pixel e autofocus laser, un secondo sensore da 12 megapixel ultra-wide e un terzo sempre da 12 megapixel con zoom ottico 5x. La fotocamera principale invece è una selfie-camera da 10 megapixel.