Galaxy S20 FE, le prime immagini dello smartphone lowcost di Samsung

Il Galaxy S20 Fan Edition, la versione economica del top di gamma di Samsung, si avvicina sempre di più. Questa volta è il leaker OnLeaks a pubblicare dei render su come dovrebbe essere il dispositivo. Solitamente di tratta di immagini basate sulle anticipazioni uscite online e che alla fine si rivelano sempre molto simili a come sarà lo smartphone realmente. Oltre alle foto su come sarà il dispositivo, arrivano anche altre conferme sulle caratteristiche del dispositivo.

Si tratta a tutti gli effetti di un top di gamma, come garantisce la presenza a bordo del chipset Snapdragon 865. La presenza di questo processore fornisce anche un’ulteriore informazione: lo smartphone supporterà il 5G. Negli ultimi giorni, però, è apparsa online anche un’altra certificazione ottenuta dal dispositivo, con a bordo il chipset Exynos 990. Si tratta dello stesso presente sul Galaxy S20 e questo potrebbe significare l’esistenza di un secondo modello senza il supporto al 5G e con un prezzo decisamente inferiore. Per quanto riguarda il prezzo, il Samsung Galaxy S20 FE potrebbe essere lanciato a circa 600 euro. In arrivo nel mese di ottobre.

Galaxy S20 Fan Edition, la scheda tecnica

Ne parliamo da oramai diverso tempo e il Galaxy S20 FE sembra finalmente pronto a debuttare sul mercato. Il nome sembra essere confermato: l’appellativo sarà “Fan Edition” che va a sostituire il “Lite” utilizzato per il Galaxy S10 lanciato a inizio anno.

Passiamo alla scheda tecnica. A bordo troviamo il chipset Snapdragon 865 (potrebbe esserci anche una versione con Exynos 990) con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo dovrebbe essere da 6,4-6,5 pollici con risoluzione FullHD + e foro posizionato al centro del display.

Le fotocamere posteriori saranno tre. La principale non sarà da 50 Megapixel come ipotizzato inizialmente, ma da 12 Megapixel, supportata da un obiettivo grandangolare sempre da 12 Megapixel. Infine un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3x. La fotocamera frontale è da 32 Megapixel.

La batteria dovrebbe essere da 4500mAh con ricarica rapida. Il lettore per le impronte digitali è posizionato sotto al display. La cover posteriore è in plastica con frame laterale in metallo.

Prezzo e data di uscita Galaxy S20 Fan Edition

Lo smartphone dovrebbe uscire sul mercato nel mese di ottobre, anche se è probabile che venga posticipata di qualche settimana. Il prezzo del Galaxy S20 FE dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 euro. Nel caso in cui venga lanciata anche la versione senza il supporto al 5G, il prezzo potrebbe essere inferiore ai 500 euro.