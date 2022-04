Galaxy S21 FE 5G, il prezzo è crollato: non è mai stato così conveniente

Da qualche anno a questa parte, Samsung sta adottando una strategia commerciale “innovativa". A sei mesi circa dal lancio del suo top di gamma annuale presenta un nuovo dispositivo, molto simile al precedente ma con alcuni aggiornamenti per dare risposta alle esigenze e richieste degli utenti. Si tratta dei cosiddetti “Fan Edition“, serie introdotta ufficialmente nel settembre 2020 con il lancio del Galaxy S20 FE e riproposta l’anno successivo con il Galaxy S21 FE 5G.

Un dispositivo versatile e completo, caratterizzato da una scheda tecnica di fascia alta e un costo decisamente più abbordabile. Un prezzo che diventa ancora più interessante grazie all’offerta top di oggi su Amazon, con uno sconto del 36% che fa risparmiare quasi 300€. Una promozione che consente di acquistare uno dei migliori smartphone oggi in circolazione risparmiando diverse centinaia di euro sul listino. Insomma, un’occasione da non perdere per nessuna ragione al mondo.

Samsung Galaxy S21 FE 5G, specifiche tecniche e funzionalità

Lo schermo è probabilmente il vero punto di forza di questo smartphone creato per i fan. Il Galaxy S21 FE 5G monta infatti un pannello Dynamic AMOLED 2X, tecnologia che consente di riprodurre neri perfetti e sfumature di colori estremamente realistici. Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, poi, il display dello smartphone Samsung 5G in offerta su Amazon permette di riprodurre filmati in maniera più fluida, assicurando anche una migliore risposta e un lag quasi azzerato quando si gioca con lo smartphone.

Sotto il display trova invece spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 888, lanciato dal produttore statunitense a inizio 2021 e ancora oggi tra i migliori processori per dispositivi mobili disponibili sul mercato. Un System on a chip versatile ed estremamente potente, in grado di eseguire istruzioni e operazioni di ogni tipo: potrete così utilizzare il Galaxy S21 FE sia per lavoro sia per svago. In particolare, lo Snapdragon 888 rende al meglio tanto nel multitasking (ideale per lo smart working, ad esempio) quanto con videogame di ogni genere. A supportorarlo troviamo 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio d’archiviazione: un comparto hardware di altissimo livello, ideale per chi non vuole rinunciare a nulla.

Trattandosi di uno smartphone creato per i fan, i tecnici della casa sudcoreana hanno dedicato particolare attenzione alla progettazione e realizzazione del comparto fotografico. Nella parte posteriore trovano spazio un sistema fotografico composto da 3 obiettivi che consentirà di scattare foto paragonabili a quelle di una fotocamera digitale di fascia medio-alta in qualunque condizione di luminosità. Il sensore principale (grandangolare) ha una risoluzione da 12 megapixel ed è dotato di un obiettivo con apertura f/1.8; gli altri due sensori hanno una risoluzione da 12 megapixel (con obiettivo ultragrandangolare con apertura f/2.4) e 8 megapixel (obiettivo telezoom con apertura f/2.2).

Sul fronte della connettività, il Galaxy S21 Fan Edition offre quanto di meglio è oggi disponibile sul mercato: connettività mobile 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Insomma, scaricare file dalla rete o scambiare foto e video in locale con i propri amici non sarà assolutamente un problema. Non mancano ovviamente i vari sensori necessari al monitoraggio degli spostamenti e dell’attività fisica (GPS, accelerometro, giroscopio e altri), mentre la batteria da 4.500 mAh è in grado di garantire un’autonomia prolungata. Arrivare a fine giornata con della carica residua, insomma, non sarà più un problema.

Samsung Galaxy S21 FE 5G offerta esclusiva su Amazon

Uno smartphone estremamente valido e, nonostante sia stato lanciato sul mercato appena una manciata di mesi fa, è già disponibile a un prezzo decisamente interessante. Grazie a una delle offerte top di Amazon di oggi, il Galaxy S21 FE 5G costa 489 euro, con uno sconto del 36% sul prezzo di listino. Si tratta del prezzo più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza, con un risparmio di ben 300 euro rispetto al prezzo di lancio del dispositivo.

