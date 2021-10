Galaxy S21 FE è tornato, ma S21 standard è già a prezzo minimo

Galaxy S21 FE è tornato, e con la mossa di Samsung delle scorse ore sono tornate ad accendersi anche le speranze degli appassionati che, dopo aver pregustato di poterne mettere uno in tasca sentendo le indiscrezioni dei mesi scorsi, hanno temuto che Samsung avesse cancellato un progetto ormai pronto al debutto.

La vicenda di Samsung Galaxy S21 FE, infatti, è una delle più intricate degli ultimi anni. Il progetto sembrava dovesse debuttare da un momento all’altro tra agosto e settembre anche alla luce del fatto che Samsung aveva già mandato online le pagine di supporto. Ma probabilmente a causa della crisi dei chip, l’azienda nel momento clou ha confermato indirettamente le indiscrezioni più pessimiste eliminando quelle stesse pagine di supporto che aveva caricato online qualche tempo prima. A quel punto era chiaro che Samsung Galaxy S21 FE non avrebbe debuttato. Fino a qualche ora fa, quando Samsung ha riportato online le pagine di supporto rimosse e le indiscrezioni sono tornate alla carica.

Le pagine su Galaxy S21 FE tornano online

Sono tornate visibili al pubblico le pagine di supporto per Galaxy S21 FE in almeno tre dei diversi portali che Samsung possiede per ciascun Paese in cui è presente. La notizia è di fatto una conferma indiretta dell’intenzione di portare il debutto il dispositivo tanto atteso dai fan, a cui è dedicato a partire dal nome (S21 Fan Edition). Samsung Galaxy S21 FE dunque non è morto. Adesso è atteso sul mercato a gennaio, probabilmente l’11 gennaio come riferito dalle indiscrezioni più recenti che, come detto, sono tornate alla carica sullo smartphone dopo le conferme (indirette) di Samsung.

Di recente la versione di Galaxy S21 FE per il mercato africano (e probabilmente per diversi altri mercati internazionali) è stata beccata su Geekbench, dove ha evidenziato la presenza di un chip Exynos 2100 lo stesso della gamma Galaxy S21 “standard“. Samsung quindi potrebbe differenziare l’offerta costruendo dei Galaxy S21 FE con chip Snapdragon 888 e degli altri con Exynos 2100, nel tentativo – comprensibile – di dribblare la crisi dei chip che complica la costruzione degli smartphone.

Samsung Galaxy S21 è al prezzo più basso di sempre

Comunque più viene ritardato il debutto di Galaxy S21 FE, più si complica l’esperienza del prossimo smartphone Samsung. Diversi concorrenti, nel frattempo, scendono di prezzo, e lo stesso accade per i Galaxy S21 “standard", che sono via via più convenienti. La domanda quindi è lecita: perché attendere dei mesi Galaxy S21 FE – che comunque sarà meno pregiato di Galaxy S21 – se si può avere subito il modello da cui deriva ad un prezzo probabilmente più conveniente di quello a cui sarà proposto il Fan Edition?

In effetti rispondere non è immediato, quindi ecco la ragione per cui molti sono sempre più sedotti da Galaxy S21 “standard", che ormai su Amazon ha raggiunto prezzi da smartphone di fascia media, pur essendo un top assoluto.

Samsung Galaxy S21 viene infatti proposto venduto e spedito da Amazon per 669,90 euro (-209 euro, -24%), il prezzo più basso che abbia mai raggiunto dal lancio. La spedizione non è rapidissima, con tempi di consegna stimati tra il 16 novembre e il 19 dicembre. Non è poco, ma e comunque meno di quanto si dovrà aspettare per S21 FE, che sarà inoltre uno smartphone inferiore.

Samsung Galaxy S21 5G – Versione 8/128 GB