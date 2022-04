Galaxy S21+, il prezzo cala vertiginosamente e lo sconto è top

Le offerte di Primavera di Amazon, evento durato quasi due settimane e che ha visto migliaia di prodotti con sconti che arrivano fino al 40%, ma le super offerte su smartphone e dispostivi tech non terminano mai sul sito di e-commerce. E oggi troviamo uno smartphone top di gamma a un prezzo mai visto prima. Stiamo parlando del Galaxy S21+ 5G che troviamo in fortissimo sconto a un prezzo di 670€, ben il 36% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio è di quasi 400€. Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma, questa è l’offerta che fa per voi.

Il Galaxy S21+ è il fratello maggiore del Galaxy S21 con il quale condivide molte caratteristiche e componenti. Le uniche due differenze riguardano la grandezza dello schermo e della batteria. Il Galaxy S21+ ha dimensioni molto generose grazie alla presenza di un display da 6,7" con refresh rate sempre a 120Hz. La batteria un po’ più grande permette di avere anche un più autonomia e di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Per il resto è in tutto e per tutto uno smartphone premium, con un processore velocissimo e con un comparto fotografico che assicura scatti di ottima qualità.

Galaxy S21+: la scheda tecnica

Il Galaxy S21+ ha tutto il meglio delle componenti presenti sugli smartphone top di gamma usciti lo scorso anno. Con in più un comparto fotografico pensato per chi ama creare contenuti da pubblicare sui social. Le fotocamere posteriori sono tre: quella principale da 12 Megapixel, una ultra-grandangolare sempre da 12 Megapixel e un teleobiettivo da 64MP con Space Zoom 30x. Lo smartphone Samsung ha puntato molto sui video: è possibile registrare filmati con risoluzione 8K ed estrarre una galleria di immagini in altissima definizione. Ottimo anche lo stabilizzatore ottico che grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale permette di registrare video con una qualità da action cam. La fotocamera frontale per i selfie è da 10MP.

Anche lo schermo è da top di gamma. Il display AMOLED 2x è da 6,7" con un refresh rate a 120Hz che ne rende più fluido l’utilizzo. Sotto la scocca trova posto il chipset Exynos 2100 (modem 5G compreso) con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

La batteria è da 4800mAh e grazie alla ricarica rapida si ottengono ore di autonomia in pochi minuti. Inoltre, c’è anche il supporto alla ricarica rapida Wireless e si può utilizzare lo smartphone per ricaricare altri dispositivi come le cuffie Bluetooth. Lo smartphone è anche impermeabile come attesta la certificazione IP68.

Galaxy S21+ in offerta: prezzo e sconto

Come abbiamo visto dalla scheda tecnica, il Galaxy S21+ è uno smartphone veramente top di gamma e a questo prezzo è da acquistare subito. Oggi lo troviamo a 670€, con uno sconto del 39% che ci fa risparmiare più di 400€ dal prezzo consigliato. Lo si può pagare anche a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva durante la fase di check-out. Come capita spesso con questa tipologia di offerte, potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

