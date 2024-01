Galaxy S22, il prezzo è crollato per sempre: lo sconto è eccezionale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Vi abbiamo parlato dell’ottima offerta disponibile su Amazon durante il weekend per il Galaxy S23. Il sito di e-commerce, però, ci riserva offerte ancora migliori. Da oggi, infatti, è disponibile il Galaxy S22 a un prezzo mai visto prima e con uno sconto che lo fa diventare immediatamente un best buy. Grazie allo sconto in pagina del 40% risparmi quasi 400 euro e lo paghi quanto un buon medio di gamma. Ma questo smartphone ha una scheda tecnica superiore e soprattutto viene costantemente aggiornato da Samsung con le novità software e di sicurezza.

Le caratteristiche del Galaxy S22 sono quelle di uno smartphone top con ottime performance e un comparto fotografico all’altezza della situazione. Il merito è anche della tecnologia Nightography migliorata rispetto al passato e che assicura ottimi scatti anche quando c’è pochissima luce. Anche il resto delle componenti è all’altezza di un telefono potente e con ottime caratteristiche.

Galaxy S22

Galaxy S22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta con pochi eguali sul mercato e che fa diventare il Galaxy S22 uno dei migliori telefoni da acquistare oggi. Lo smartphone di Samsung è disponibile a un prezzo di 553,90 euro con uno sconto del 40% e risparmi quasi 400 euro sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico: è un delle migliori offerte del momento su tutto il web per un dispositivo con queste caratteristiche. La disponibilità è immediata e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis disponibile nella pagina prodotto. Per effettuare il reso hai come sempre 30 giorni di tempo.

Galaxy S22

Galaxy S22: le caratteristiche tecniche

L’essere uscito sul mercato da più di un anno potrebbe scoraggiare chi è alla ricerca di un nuovo smartphone, ma sarebbe un grosso errore. Il Galaxy S22 è ancora super affidabile, sia grazie a una scheda tecnica da top di gamma, sia grazie ai continui aggiornamenti rilasciati da Samsung.

Lo smartphone è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Ottima anche la visibilità quando lo utilizzi all’aria aperta grazie alla luminosità elevata. La potenza è assicurata dal processore Exynos 2200 realizzato da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Uno dei punti forti del Galaxy S22 è il comparto fotografico, migliorato sotto tutti i punti di vista. In primis è presente la nuova tecnologia Nightography che assicura scatti ottimi anche quando c’è poca luce. Nella parte posteriore sono presenti tre fotocamere con quella principale da 50 megapixel dotata di stabilizzatore ottico dell’immagine. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 10 megapixel.

La batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida.

Galaxy S22