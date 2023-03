Galaxy Tab A7 Lite in offerta: oggi costa pochissimo, affare imperdibile

Il tablet si è conquistato un posticino nel cuore di tantissimi italiani e italiane. Ha impiegato un paio di anni, ma finalmente questo dispositivo così particolare è riuscito ad affermarsi per le sue caratteristiche e funzionalità. Poco più grande di uno smartphone (dipende dal modello) e con meno potenza di un computer (dipende sempre dal modello che si acquista), per molti anni è stato un dispositivo ibrido con un utilizzo non molto preciso. Negli ultimi anni, però, anche grazie agli sforzi fatti dai vari produttori, è finalmente diventato un oggetto utile nella vita quotidiana. Lo si può utilizzare per giocare, oppure per vedere un film o una serie TV seduti comodamente sul divano. E anche il prezzo è diventato oramai alla portata di tutti.

Un esempio è il Galaxy Tab A7 Lite che oggi troviamo in offerta speciale su Amazon a un prezzo eccezionale e al minimo storico. Il merito è dello sconto del 35% che fa scendere il prezzo a poco più di 100€, una cifra abbordabile e inferiore a tantissimi smartphone presenti sul mercato. Il Galaxy Tab A7 Lite è il perfetto dispositivo per l’utilizzo da "divano": app social, videogame e soprattutto le app delle piattaforma di streaming. Film, serie TV ed eventi sportivi, si riesce a vedere tutto al meglio grazie al display immersivo da 8,7". E grazie alla dimensioni compatte lo puoi portare anche a scuola come dispositivo di supporto per lo studio. A questo prezzo è da acquistare immediatamente.

Galaxy Tab A7 Lite la scheda tecnica: le caratteristiche

Non sarà un mostro di potenza come l’iPad, ma anche il prezzo è nettamente differente. E la bontà del Galaxy Tab A7 Lite viene confermata anche da Amazon che ha assegnato al dispositivo il bollino "Scelta Amazon" riservato solamente ai prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità.

Il Galaxy Tab A7 Lite si caratterizza per un schermo immersivo da 8,7". Nonostante uno schermo abbastanza grande, le dimensioni sono contenute, anche grazie a bordi piuttosto sottili. Lo si può portare tranquillamente con sé sia a scuola sia sui mezzi pubblici. Inoltre, c’è anche la funzione per facilitare l’utilizzo a una mano. Pensato per un utilizzo da divano, lo schermo non affatica la vista nemmeno un utilizzo intenso. I 3GB di RAM e i 32GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD) svolgono efficacemente il loro lavoro.

Buono anche il comparto fotografico che all’occorrenza può essere utilizzato per fare call di lavoro o scattare immagini. La fotocamera frontale è da 2MP, mentre quella posteriore da 8MP. Molto basic, ma funzionale. Chiudiamo con la batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica rapida si impiega circa un’ora per avere il 100% di autonomia.

Galaxy Tab A7 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super prezzo con super sconto per il Galaxy Tab A7 Lite: oggi lo troviamo a 109,99€, con uno sconto di ben il 35% rispetto a quello di listino. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per il dispositivo e anche di uno dei migliori prezzi web. A poco più di 100€ è difficile trovare di meglio con la qualità garantita da Samsung. La disponibilità del dispositivo è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per fare il reso si hanno i classici trenta giorni di tempo.

