I nuovi Galaxy Watch 4 hanno un difetto

Si è concluso da poche ore l’evento Galaxy Unpacked nel corso del quale Samsung ha annunciato diversi prodotti di fascia alta con i quali intende affrontare la seconda parte dell’anno, nello specifico i due smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, gli auricolari con cancellazione del rumore Galaxy Buds 2 e infine i due Galaxy Watch 4.

La nuova generazione di smartwatch è composta da due prodotti, a dire il vero molto simili dal punto di vista dell’hardware ma diversi sul piano dell’interpretazione: Galaxy Watch 4 “standard" raccoglie di fatto l’eredità dai “vecchi" Active, orologi votati ad un utilizzo sportivo, mentre Galaxy Watch 4 Classic è concepito per essere sfruttato a tutto tondo, in ogni occasione. Tra i due variano le dimensioni della cassa, mediamente più grande sui Classic, e poco altro, mentre tutti sono disponibili anche in versione 4G LTE che offre l’opportunità di rimanere connessi ad internet indipendentemente dalla presenza dello smartphone nelle vicinanze, il che ad esempio risulterà utile a chi pratica attività sportiva e preferisce lasciare lo smartphone in casa o in macchina.

Niente iPhone con Galaxy Watch 4

A proposito di smartphone, è emersa nelle ultime ore una sorta di controindicazione in merito ai due Galaxy Watch 4: nessuno dei due è infatti compatibile con il sistema operativo di Apple iOS, ossia quello degli iPhone.

È una novità (spiacevole per alcuni) che vale la pena di sottolineare dal momento che chi acquistava uno smartwatch di Samsung era certo di poterlo utilizzare, eventualmente, anche con un iPhone. Certo, c’era da accettare qualche compromesso in termini di funzionalità, perché non tutte potevano essere sfruttate in abbinamento ad un iPhone, però il “dialogo" tra smartwatch e smartphone con la Mela veniva mantenuto.

Bene, Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, a differenza dei predecessori, non supportano gli iPhone. È evidente sfogliando la sezione della scheda tecnica dei due, dove viene indicata la compatibilità con smartphone Android in versione 6.0 o superiore e con almeno 1,5 GB di memoria RAM, mentre gli smartphone di Apple non vengono menzionati.

Wear OS 3.0 è la causa?

Samsung peraltro ha confermato la novità ai colleghi di ArsTechnica precisando però che la cosa non avrà ripercussioni sui precedenti smartwatch Galaxy, quelli che utilizzano il sistema operativo Tizen. E proprio il passaggio da quest’ultimo a Wear OS 3.0 di Google potrebbe dunque essere alla base dell’incompatibilità dei Galaxy Watch 4 con iPhone.

Gli smartwatch Samsung con Tizen andavano d’accordo con gli smartphone di Cupertino attraverso app dedicate, e sebbene non tutte le funzioni fossero disponibili era un duo che poteva esistere. Adesso, con i Galaxy Watch 4 che sono i primi smartwatch di Samsung a fare a meno di Tizen per Wear OS 3.0, ecco la novità.

Non sappiamo se l’incompatibilità possa essere solamente temporanea, ma sembra difficile che Samsung una volta “bruciata" al day one una fetta dei possibili acquirenti, quelli cioè con un iPhone, possa lavorare per integrare i telefoni della Mela. Difficile, tuttavia, non è sinonimo di impossibile: staremo alla porta per eventuali evoluzioni. Nel frattempo è già possibile ordinare i nuovi Samsung Galaxy Watch 4 su Amazon.

