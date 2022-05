Galaxy Z Flip3: il pieghevole ora costa pochissimo

Prodotto di assoluto livello, il Samsung Galaxy Z Flip3 ci ha messo un bel po’ a “decollare" in Italia a causa del prezzo elevato, giustificato però dai costi di produzione ancora molto alti. Z Flip3, infatti, è uno smartphone pieghevole, per la precisione un pieghevole “a conchiglia“.

Si tratta della terza generazione dello Z Flip, anche se in realtà tra la seconda e la prima cambia solo il 5G. E’ un prodotto ormai maturo: non è vero che è robusto come uno smartphone normale, è chiaro, ma non è neanche vero che è delicatissimo e rischia in continuazione di rompersi. Dai test indipendenti risulta che Z Flip3 è un prodotto abbastanza solido, che possiamo usare tutti i giorni stando solo più attenti a non far graffiare il vetro. Per quanto riguarda l’acqua, invece, il prodotto è certificato IPX8, quindi nessun problema neanche in caso di immersione. Il vero problema, come dicevamo, è il prezzo ma, per fortuna, adesso Samsung Galaxy Z Flip3 è in forte sconto su Amazon.

Galaxy Z Flip3: Caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy Z Flip3 5G, oltre ad essere un telefono pieghevole, è anche un top di gamma 2021: ha dentro il meglio dell’anno scorso, a partire dal chip Qualcomm Snapdragon 888, affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.

Lo schermo pieghevole è da 6,7 pollici, AMOLED 2X, a 120 Hz e con luminosità di 1.200 nit. Anche se non fosse pieghevole, quindi, sarebbe un ottimo display. Buone, come da tradizione Samsung, le fotocamere: al posteriore troviamo due sensori da 12 MP, wide e ultra wide, all’anteriore una 10 MP grandangolare.

La batteria è il tallone d’achille di questo dispositivo: a causa del design particolarissimo, infatti, lo spazio a disposizione per l’accumulatore non è molto e la capacità si ferma a 3.300 mAh. La ricarica è in pieno stile Samsung: 15 W cablata, 10 W wireless, 4,5 W wireless inversa.

Galaxy Z Flip3: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy Z Flip3, quindi, è un prodotto di altissima gamma, tra i migliori del 2021, e il prezzo di listino lo dimostra in pieno: 1.099 euro per la versione 8/128 GB. Chi vuole comprarlo, però, farebbe bene a farsi un giro su Amazon.

Sull’ecommerce, infatti, sono disponibili saltuariamente diverse offerte molto interessanti, sia con il prodotto venduto e spedito da Amazon, sia venduto e spedito da venditori terzi. In questo momento, ad esempio, Samsung Z Flip3 8/128 GB è in vendita da un venditore terzo al prezzo incredibile di 699 euro (-400 euro, -36%).

Galaxy Z Flip3 5G – Versione 8/128 GB, colore verde