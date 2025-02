Recensione Galaxy S25 Ultra, potenza, fotocamera e AI, ma i dubbi restano

Nel panorama degli smartphone di fascia alta, l’innovazione è la chiave per distinguersi in un mercato sempre più affollato. Samsung, con il suo Galaxy S25 Ultra, punta a ridefinire gli standard attraverso l’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale e un design rinnovato. Ma queste novità sono sufficienti per giustificare l’upgrade rispetto ai modelli precedenti? Abbiamo provato il Galaxy S25 Ultra per qualche settimana, per capire se rappresenta davvero un passo avanti significativo.

Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB/12 GB RAM Dual SIM, nero titanio