Gangs of London: la seconda stagione si farà?

Ottime notizie per gli spettatori che hanno amato la prima stagione di Gangs of London, produzione Pulse Films in collaborazione con SISTER per Sky Studios ed AMC. L’action thriller creato da Gareth Evans e Matt Flannery, andato in onda su Sky e in streaming su NOW, tornerà con la seconda stagione.

Non c’è da stupirsi di questo ritorno: la prima stagione della serie ha ottenuto un grande successo di critica, ha vinto un BAFTA e di fatto è stata il lancio più imponente per una serie Sky Original su Sky Atlantic degli ultimi cinque anni. I nuovi episodi di Gangs of London – Il volto oscuro di Londra saranno all’altezza? Pare di sì e qualche indizio si coglie dalle prime immagini del teaser trailer rilasciato in questi giorni: Elliot, ex poliziotto sotto copertura, tornerà sulla scena e sarà protagonista di nuove sequenze action ricche di colpi di scena, degne di un colossal cinematografico.

La trama: di cosa parla Gangs of London 2

È passato un anno dalla morte di Sean Wallace e in seguito a questo lutto, oltre che alla violenta resa dei conti del finale della prima stagione, lo scenario è cambiato: i Wallace sono sparpagliati e i Dumani sono stati allontanati.

Elliot è costretto a lavorare per “gli Investitori" che, stanchi di osservare la città di Londra che precipita nel caos, decidono di riprendere il controllo chiamando dei rinforzi. Sono queste le premesse di una nuova lotta per la conquista della capitale, durante la quale vecchie conoscenze e volti nuovi ordiranno alleanze e tradimenti.

Il cast: chi torna in Gangs of London 2

Il cast della seconda stagione di Gangs of London vedrà il ritorno di alcuni volti noti: Sopé Dìrísù nei panni del protagonista, ovviamente, e poi anche Paapa Essiedu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Orli Shuka, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Narges Rashidi, Asif Raza e Valene Kane.

Tra gli interpreti dei nuovi episodi si segnalano inoltre Waleed Zuaiter nei panni di Koba, Fady El-Sayed nel ruolo di Faz, Salem Kali nelle vesti di Basem e Aymen Hamdouchi in quelle di Hakim. La rapper francese Jasmine Armando, che in questa serie esordisce in tv, interpreta Saba.

I produttori esecutivi sono Thomas Benski, Jane Featherstone, Tom Butterworth, Corin Hardy, Helen Gregory, Gareth Evans, Matt Flannery e Hugh Warren. Corin Hardy, Marcela Said e Nima Nourizadeh hanno diretto la seconda stagione, che è stata scritta da un team di autori composto da Tom Butterworth, Lauren Sequeira, Danusia Samal, Rowan Athale, Meg Salter e Steve Searle.

Quando esce Gangs of London 2

La seconda stagione di Gangs of London – Il volto oscuro di Londra arriverà sicuramente entro la fine del 2022, ma al momento non sono ancora state fornite informazioni più specifiche sul punto. Le riprese si sono concluse a febbraio di quest’anno, quindi è possibile che l’esordio dei nuovi episodi in esclusiva su Sky e in streaming su NOW avvenga comunque dopo l’estate.