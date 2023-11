Garmin annuncia lo smartwatch Descent Mk3 per le immersioni

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Garmin ha presentato ufficialmente Descent Mk3 e Descent Mk3i, due nuovi smartwatch di fascia alta sviluppati per le attività in acqua e non solo. Molte le novità rispetto al passato, Garmin ha lavorato molto su questi dispositivi e sulle loro funzioni, portando sul mercato un sistema sofisticato e con moltissime modalità pronte a rispondere alle esigenze degli utenti e per accompagnarli in ogni loro avventura.

Garmin Descent Mk3 e Mk3i: scheda tecnica

Lo smartwatch di Garmin è disponibile in due varianti: la Descent Mk3 con cassa da 43 mm, ghiera e fondello in acciaio inossidabile, e la versione Descent Mk3i, con cassa da 43 e da 51 mm, con ghiera in titanio rivestito in carbonio diamantato e il coperchio posteriore in titanio.

Entrambi i modelli hanno display AMOLED con funzione always-on, quelli da 43 mm hanno schermi da 1,2 pollici e risoluzione 390×390 pixel, mentre per quello con cassa da 51 mm si sale a 1,4 pollici con risoluzione 454×454 pixel. Tutti i device sono protetti da lenti in cristallo zaffiro, che li tengono al sicuro da graffi e urti accidentali.

Inoltre, sia l’Mk3 che l’Mk3i hanno 32 GB di memoria interna per archiviare diverse applicazioni, musica e playlist.

Molti i sensori a bordo di questi dispositivi, del resto trattandosi di sportwatch di fascia alta (pensati anche per situazioni estreme) non può essere altrimenti. Tra questi abbiamo: altimetro barometrico, accelerometro, giroscopio, bussola, termometro, sensore di profondità, sensore di luce ambientale e cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen4.

Le opzioni di connettività comprendono il Bluetooth, l’ANT+, il Wi-Fi e la tecnologia sonar SubWave (utile per inviare richieste di soccorso durante le immersioni). Oltre a questo non mancano nemmeno i diversi sistemi di geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS e Galileo.

Trattandosi di smartwatch progettati specificatamente per le immersioni subacquee entrambi sono resistenti alle immersioni fino a 200 metri e, un dettaglio molto interessante il modello Mk3i da 51 mm ha anche un’utilissima torcia a LED, ottima per le profondità dei fondali marini.

Sul fronte dell’autonomia, i device di Garmin promettono risultati differenti a seconda del modello: quelli da 43 mm, ad esempio, garantiscono fino a 10 giorni con un utilizzo da smartwatch classico (12 col risparmio energetico) e fino a 30 ore con la modalità immersione

La versione da 51 mm, invece, garantisce fino a 25 giorni di autonomia in modalità classica (31 in risparmio energetico) e fino a 66 ore in modalità immersione.

Garmin Descent Mk3 e Mk3i: le funzioni

A bordo dei nuovi Garmin Descent Mk3 e Mk3i ci sono moltissime funzioni utili per le attività in acqua e non solo.

Tra le più interessanti troviamo sicuramente Diver Assistance che tramite il Trasmettitore Descent T2 (la valvola smart per la bombola di ossigeno acquistabile separatamente) permette di monitorare dallo smartwatch i livelli di ossigeno, inviare messaggi ai vari trasmettitori in un raggio di 30 metri e chiedere assistenza in caso di pericolo. La funzione ancora non è disponibile ma dovrebbe arrivare in tempi brevi.

Molto interessanti anche i sistemi per orientarsi in acqua e in superficie grazie al GPS integrato e alle mappe DiveView integrate.

Un’altra modalità da non trascurare è la Dive Readiness, che mostra all’utente indicazioni sul suo stato di salute per valutare la preparazione alle immersioni. La funzione tiene conto di diversi fattori come il sonno, lo stress, l’esercizio fisico e molto altro ancora.

Oltre alle attività in acqua i nuovi Garmin Descent Mk3 e Mk3i permettono anche di registrare varie attività sportive come il fitness, la corsa e molte altre discipline. Non manca nemmeno il monitoraggio dei parametri vitali come frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue e il controllo della qualità del sonno e dei livelli di stress dell’utente.

Oltre a questo ci sono anche le classiche funzioni di uno smartwatch ricevere le notifiche dello smartphone (solo su device Android), effettuare pagamenti con Garmin Pay, ascoltare brani e playlist dai principali servizi di streaming e addirittura scaricarli all’interno del device, così da non aver bisogno dello smartphone.

Tutte queste impostazioni possono essere gestire tramite l’app Garmin che permette di controllare le varie statistiche registrate, di tenere traccia delle attività e di tutti i dati raccolti dal device.

Garmin Descent Mk3 e Mk3i: il prezzo

I nuovi Garmin Descent Mk3 e Mk3i e il Trasmettitore Descent T2 sono già disponibili sul sito ufficiale di Garmin e presso i principali rivenditori