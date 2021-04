Giornata mondiale della terra: documentari e film da non perdere

Il 22 aprile 2021 si celebra la 51° Giornata Mondiale della Terra, un appuntamento che soprattutto dallo scoppio della pandemia ha assunto sicuramente un valore ancora più importante. Infatti, la crisi sanitaria ed economica ha messo in chiaro quali sono le priorità della popolazione universale, ovvero il bisogno di tutelare l’ambiente e trovare soluzioni sostenibili, che ci permettano di evitare emergenze planetarie.

Per immergersi totalmente in questa importante giornata e capire come ognuno può contribuire alla salvaguardia del Pianeta è possibile guardare tanti film e documentari in streaming su piattaforme come Netflix, Amazon Prime e simili. Inoltre, Sky ha organizzato una programmazione speciale per giovedì 22 aprile con tanti film, documentari ma anche film d’animazione adatti ai più piccoli. Insomma, i titoli e gli appuntamenti sono davvero tanti. Ognuno può trovare qualcosa di ideale per i propri gusti e passioni.

Giornata della Terra: cosa guardare in streaming

L’obiettivo dell’Earth Day è sensibilizzare la popolazione mondiale sulle tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Esistono tanti film, serie e documentari che permettono di capire meglio qual è lo stato di salute del Pianeta e i rischi delle abitudini di vita e alimentari sbagliate. Inoltre, i contenuti permettono a ognuno di noi di capire cosa fare per migliorare la situazione.

Un docu-film di cui si sta molto parlando nelle ultime settimane è Seaspiracy ed è disponibile su Netflix. Un regista appassionato di oceani documenta quali sono i danni provocati all’uomo nell’ambiente marino. L’inquinamento sembra ormai senza controllo e sta portando a una vera e propria devastazione degli oceani e delle specie marine.

Chi ama particolarmente i contenuti di questo tipo, su Netflix può trovare diversi titoli interessanti: dal documentario David Attenborough: una vita sul nostro pianeta, fino a Il mio amico in Fondo al mare, film candidato agli Oscar 2021.

Gli abbonati ad Amazon Prime Video invece possono guardare il film I am Greta – una forza della natura. La pellicola racconta la missione della studentessa svedese che dal 2018 lotta per il clima.

Approfitta della prova gratuita per vedere su Prime I am Greta – una forza della natura

La programmazione di Sky per la Giornata della Terra

Il 22 aprile, Sky ha pensato a una programmazione speciale dedicata totalmente alla Giornata della Terra, disponibile anche in streaming su NOW.

Sky TG24 parlerà di cambio climatico e della transizione energetica nei diversi approfondimenti che andranno in onda per tutta la giornata. Su Sky Cinema Family alle 21:15 ci sarà il film d’animazione Trash, che sensibilizza i più piccoli sull’importanza del riciclo dei rifiuti. Segue alle 14:50 la maratona di sei film per tutta la famiglia.

Arctic – Un’avventura Glaciale

Ailo – Un’avventura Tra I Ghiacci

Deep – Un’avventura In Fondo Al Mare

La Marcia Dei Pinguini: il Richiamo

In Kayak verso Casa

Su IaF (Canale 135 di Sky) dalle 21:15 ci sarà Another World: Un Altro Mondo è Possibile. Segue il documentario della BBC intitolato 7,7 Miliardi: Come si vive sulla Terra? e alle 23:10 il docu-film 2040 – Salviamo Il Pianeta! ambientato nel futuro.

Infine, nei canali di National Geographic (Canale 403 di Sky) il pubblico potrà guardare tanti documentari sulla flora e la fauna del nostro Pianeta.

Insomma, i contenuti sono davvero tanti e disponibili su varie piattaforme e servizi tv. Non rimane che premere su play e celebrare al meglio la Giornata Mondiale della Terra.