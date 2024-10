Gli Anelli del Potere avrà anche una terza stagione?

Fonte foto: Prime Video

Con la seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ormai interamente disponibile su Prime Video (la puntata finale è uscita a inizio ottobre), per gli spettatori è subito arrivato il momento della fatidica domanda: ci sarà anche una terza stagione? E perché Gli Anelli del Potere 3 non è ancora stata annunciata ufficialmente? Pur in assenza (per ora) di una conferma da parte della piattaforma di streaming, però, a quanto pare si tratta solo di una questione di tempo prima che la stagione 3 venga confermata e presentata al pubblico.

Fan preoccupanti per Gli Anelli del Potere 3

A far stare sulle spine i fan è soprattutto il fatto che la seconda stagione di Gli Anelli del Potere era stata ordinata anni prima del debutto della prima stagione. Molti, quindi, si aspettavano un rinnovo anticipato anche per la terza stagione. Ma così non è stato.

Come fanno notare la stampa di settore e gli esperti, però, ci sono diversi indizi che lasciano presagire il rinnovo di Gli Anelli del Potere per una terza stagione.

Gli Anelli del Potere 3 si farà? Cosa sappiamo

Gli showrunner JD Payne e Patrick McKay, ad esempio, hanno già dichiarato di aver lavorato alla storia della stagione 3 e di essere pronti ad andare avanti con la narrazione. Inoltre, intorno a questa serie tv ci sono budget astronomici e accordi pluriennali, oltre che sceneggiatori che, a quanto pare, sono già all’opera sul contenuto delle prossime puntate.

Insomma, sembra proprio che la macchina – indipendentemente dalle comunicazioni ufficiali fatte al pubblico – stia procedendo spedita verso una nuova stagione. Anzi, nuove stagioni: l’arco narrativo di Gli Anelli del Potere, stando alle informazioni disponibili, dovrebbe durare (almeno) cinque stagioni.

In più, come ha fatto notare The Hollywood Reporter, recentemente Amazon MGM Studios ha messo in piedi diverse operazioni promozionali di questa serie tv, anche coinvolgendo membri del cast. Operazioni che, sottolinea la testata statunitense, hanno senso solo in un’ottica di investimento a lungo termine, e dunque di rinnovo della serie tv.

Come è andata Gli Anelli del Potere 2

Un ultimo indizio che fa propendere per un rinnovo imminente sono i numeri promettenti. Stando alle informazioni diffuse dalla piattaforma di streaming, negli undici giorni dopo l’uscita Gli Anelli del Potere 2 aveva raggiunto 40 milioni di spettatori a livello globale.

Complessivamente la prima stagione aveva raggiunto oltre 150 milioni di visualizzazioni e ai vertici di Amazon MGM Studios ci si aspetta che la seconda stagione raggiunga le stesse quote.

Non resta che attendere che Amazon accenda ufficialmente il semaforo verde. Anche quando ciò accadrà, comunque, bisognerà armarsi di pazienza: una eventuale stagione 3 non uscirebbe prima del 2026.