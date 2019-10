Gli smartphone che valgono quanto l'oro: quali sono

Fonte foto: Caviar 1 di 8 Smartphone più costosi Se pensate che 500-600 euro per uno smartphone sia una cifra eccessiva e che spendere più di 1000 euro per il nuovo telefonino sia da folli, non eravate a conoscenza della presenza sul mercato di dispositivi con un prezzo che supera abbondantemente i 5000 euro. E ci sono smartphone che costano anche più di 40 milioni di euro. Si tratta si dispositivi luxury, pensati per persone facoltose che non si accontentano dell'ultimo iPhone uscito sul mercato, ma sono alla ricerca del pezzo unico prodotto in serie limitata. Smartphone ricoperti di oro, dispositivi tempestati di diamanti, ecco i telefonini più costosi e con un design unico presenti sul mercato.

Fonte foto: Caviar 2 di 8 Caviar iPhone 11 Pro Titanic Caviar è un'azienda russa che realizza smartphone in edizione limitata e dal design unico. Partendo dalla base di uno smartphone vero (in questo caso l'iPhone 11 Pro), ne modifica l'aspetto esteriore aggiungendo pezzi unici. Il Caviar iPhone 11 Pro Titanic, come si può intuire dal nome, è dedicato al naufragio del Titanic. Nella scocca è stato inserito un frammento del Titanic e il design è pensato per gli amanti del mare. Il costo del Caviar iPhone 11 Pro Titanic è di 7320 dollari, 6550 euro al cambio attuale.

Fonte foto: Caviar 3 di 8 Caviar Galaxy S10 Black Edition Leather Pensato per gli uomini d'affari, questa versione del Galaxy S10 realizzata da Caviar è molto elegante e pensata per un utilizzo quotidiano dello smartphone. Il retro è realizzato completamente in pelle nera, che regala un effetto unico allo smartphone Samsung. Il prezzo del Caviar Galaxy S10 Black Edition Leather è di "soli" 7.820 dollari, poco più di 7.000 euro.

Fonte foto: Caviar 4 di 8 Caviar iPhone 11 Pro Vostok-1 Siete degli amanti dell'esplorazione? Allora il Caviar iPhone 11 Pro Vostok-1 è lo smartphone che fa per voi. Anche in questo caso Caviar ha stravolto il design dell'iPhone e ha creato una scocca dedicata a Vostok-1, la navicella che nel 1961 ha porto Yuri Gagarin sullo spazio. Nella parte posteriore è inserito un pezzo della navicella spaziale e per questo motivo lo smartphone è stato realizzato in un'unica copia. Il prezzo è di 33.820 dollari, al cambio poco più 30.000 euro

Fonte foto: Caviar 5 di 8 Caviar Samsung Galaxy Fold Games of Thrones La conclusione del Trono di Spade vi ha lasciato delusi? Potete consolarvi con l'edizione speciale del Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole realizzato da Samsung, dedicata a Games of Thrones. La scocca del dispositivo è stata completamente stravolta aggiungendo elementi iconici del libro di George R.R. Martin. Il costo dello smartphone? 10.640 dollari, al cambio quasi 10.000 euro.

Fonte foto: Caviar 6 di 8 Caviar iPhone 11 Pro Discovery Solarius Oro e diamanti. Questa la particolarità dell'iPhone 11 Pro Discovery Solarius prodotto da Caviar. La cover posteriore è ricoperta completamente in oro e tempestata di diamanti per offrire un effetto lucentezza maggiore, per offrire una sorte di effetto "Sole" (in onore al nome del dispositivo). Per il resto le caratteristiche dello smartphone sono quelle tipiche dell'iPhone 11 Pro: schermo da 5,8 pollici, chipset A13 Bionic e tre fotocamere posteriori. Il prezzo? 70.340 dollari, al cambio circa 63.000 euro.

Fonte foto: Goldvish 7 di 8 Goldvish Eclipse – Desiring Arcadia – Onyx Alligator Goldvish è un brand di lusso che realizza smartphone realizzati a mano. Dispositivi unici e iconici pensati per persone facoltose. E Goldvish Eclipse è esattamente questo, uno smartphone costoso (può essere acquistato sullo store online per poco meno di 93.000 euro) e realizzato con materiali unici: pelle di coccodrillo e 320 mini diamanti a impreziosire la scocca posteriore. Le caratteristiche del dispositivo passano quasi in secondo piano: schermo da 5,5 pollici, processore Snapdragon e batteria che assicura un'autonomia elevata.