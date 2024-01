Golden Globe 2024: tutti i film e le serie premiate, in streaming

Fonte foto: Chuck Hodes/FX

Anche quest’anno la Stampa Estera di Hollywood ha assegnato i Golden Globe ai migliori film e serie tv della stagione. A trionfare nell’81esima edizione è stata la serie tv Succession, che ha conquistato in totale nove premi. La quarta e ultima stagione è uscita pochi mesi fa e, come le stagioni precedenti, è visibile in Italia su Sky e in streaming su NOW. Per quanto riguarda i film, invece, sono stati premiati Oppenheimer come migliore film drammatico (per ora è disponibile solo a noleggio su Sky e altre piattaforme di streaming) e Povere creature! (dal 25 gennaio al cinema) come migliore commedia.

Ecco le altre serie tv e film premiati ai Golden Globe 2024 e dove vederli in streaming.

Golden Globe 2024, le serie tv premiate in streaming

Succession, come detto, ha ottenuto nove statuette ed è dunque stata la serie tv più premiata dell’edizione. Il Golden Globe per la migliore serie comedy è andato invece a The Bear, di cui è recentemente uscita la seconda stagione. La serie si può vedere su Disney+ e tra l’altro è già stata rinnovata per la terza stagione, che uscirà nel 2024. Premiati con due Golden Globe anche gli attori Jeremy Allen White e Ayo Edebiri.

Il Golden Globe per la migliore miniserie è andato invece a Beef – Lo Scontro, visibile su Netflix. Anche in questo caso due ulteriori Golden Globe sono stati assegnati agli attori protagonisti Steven Yeun e Ali Wong. Il premio per la migliore attrice non protagonista è andato a Elizabeth Debicki per la sua interpretazione di Lady Diana in The Crown: anche questa serie, che si è da poco conclusa definitivamente, è visibile su Netflix.

Golden Globe 2024, i film premiati in streaming

Oltre ai già citati Oppenheimer e Povere creature!, tra i film premiati ai Golden Globe 2024 bisogna segnalare anche Killers of the Flower Moon, dato che Lily Gladstone per la sua interpretazione in questa pellicola ha vinto la statuetta per la migliore attrice protagonista in un dramma. Il film sarà disponibile in streaming su Apple TV+ da venerdì 12 gennaio e prossimamente si potrà noleggiare anche su Sky Primafila.

Il premio per la migliore canzone originale è andato a “What Was I Made For?” per il film Barbie, che ha vinto anche il Golden Globe come migliore blockbuster. Il film arriverà prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW, ma è già disponibile a noleggio su Sky Primafila e su altre piattaforme di streaming, tra cui Prime Video e Apple TV.

Paul Giamatti è stato premiato come migliore attore protagonista in un musical o commedia per l’interpretazione in The Holdovers – Lezioni di vita, che in Italia esce al cinema il 18 gennaio. Anche Da’vine Joy Randolph è stata premiata per il ruolo da non protagonista nello stesso film, a oggi non disponibile su nessuna piattaforma di streaming.

Non sono per ora disponibili in streaming nemmeno il francese Anatomia di una caduta (premiato come migliore film non in lingua inglese e per la migliore sceneggiatura) e Il ragazzo e l’airone (premiato come migliore film di animazione). Quest’ultimo film d’animazione è uscito al cinema in Italia il 1° gennaio.