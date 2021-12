Trama, episodi e personaggi della serie TV Goliath

Se non sai quale serie TV iniziare stasera, potrebbe essere un’ottima idea sfogliare la galleria di Amazon Prime Video! Questa piattaforma di streaming propone quotidianamente tantissimi titoli, non solo serie TV come Goliath, bensì anche film, documentari, fiction e tanto altro. Per coloro che sono alla ricerca di una serie TV originale, in grado di stupire e sono appassionati di legal drama, Goliath è perfetta. Questa serie ha come protagonista un avvocato che cerca la redenzione in un mondo di corruzione, dove il potere è in mano ai ricchi e ai privilegiati.

Con un Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica per Billy Bob Thorton, questa serie ha tutti i presupposti per far trascorrere una serata spensierata e incollare alla TV. Il produttore di Goliath è Robert Lloyd Davis e la casa di produzione, oltre ad Amazon Studios, sono la David E. Kelley Productions e la Jonathan Shapiro Productions.

La trama di Goliath la serie TV

La trama della serie TV Goliath segue le vicende di Billy McBride, un avvocato che ha avuto una carriera fatta di potere e molto rinomato. L’ambientazione degli episodi è in California, nello specifico a Santa Monica, dove Billy è il co-fondatore di uno studio legale, il Cooperman e McBride. L’intera serie TV si basa sulla metafora di Davide e Golia, dove Davide è il protagonista, l’uomo solo, che si schiera contro il mostro Golia, che rappresenta la classe privilegiata americana, gli uomini ricchi che pagando riescono a uscire da qualsiasi situazione.

In realtà le vicende di Billy McBride nella serie Goliath iniziano dalla sua rovina. Il noto avvocato americano infatti cade in disgrazia dopo aver usato un cavillo tecnico per far sprigionare un uomo, che diventa in seguito colpevole di aver sterminato una famiglia. Il protagonista inizia perciò un percorso di caduta in un abisso, caratterizzato dal senso di colpa per aver liberato un assassino e per la possibilità di prevenire una futura strage.

Dopo il primo momento di disperazione, Billy McBride si trasferisce in un motel squallido vicino all’oceano, sulla costa. La sua posizione di disagio e difficoltà è mostrata persino dai vestiti che porta: vecchi e sgualciti a differenza dei completi con stile precedentemente indossati. Non passa molto tempo prima che l’avvocato si rivolga all’alcol, in modo da smettere di pensare ai propri dispiaceri. La combinazione di uno stile di vita sregolato e depresso lo porta a diventare l’ombra di sé stesso.

Intorno alla vita di Billy McBride girano altri personaggi, primo tra tutti l’ex partner Donald Cooperman che lo ritiene responsabile del decadimento dello studio. Infatti Cooperman è pieno di rancore, così la ex moglie Michelle che però mantiene per lui un certo affetto. La vita di Billy ricomincia quando nella serie Goliath appare il personaggio di Patty Solis-Papagian, un’avvocatessa che ha ripreso un vecchio caso di suicidio in mare a fronte di nuovi indizi. L’avvocatessa contatta Billy McBride nella speranza di ottenere un patteggiamento, in quanto il suicidio coinvolgeva anche un cliente dello studio piuttosto importante.

Inizialmente Billy è titubante nel tornare a praticare il proprio lavoro di avvocato e aiutare Patty, ma in poco tempo si rende conto che questa può essere l’occasione per intraprendere un’azione legale contro il suo vecchio studio. Con la collaborazione di Patty Solis-Papagian, Billy torna ad essere un avvocato carismatico e con ambizioni alte, prima tra tutte scoprire la verità.

I personaggi di Goliath

I personaggi di Goliath girano intorno al protagonista principale e si differenziano per due atteggiamenti opposti nei confronti dell’avvocato: di rancore e lontananza oppure di cooperazione e vicinanza. Ecco sintetizzati alcuni dei personaggi degli episodi di Goliath.

Billy McBride è l’avvocato protagonista della serie TV. Un tempo ambizioso, affascinante e ricco di successi, all’inizio della serie si trova disperato, l’ombra di sé stesso e lontano dalla figura dell’avvocato californiano di successo che è stato in passato. Il senso di colpa, che lo ha ridotto ad affidarsi all’alcool e a vivere una vita ai margini della società, dimostra però che non è un avvocato spietato e che pone la propria carriera al di sopra di tutto. Anzi, è il senso dell’ingiustizia che lo ha portato a diventare avvocato e che lo riporta ad aiutare Patty Solis-Papagian.

Patty Solis-Papagian è la protagonista femminile della serie tv Goliath . Questo personaggio è un’avvocatessa di successo ed è specializzata in reati collegati all’utilizzo e all’abuso di alcol. Patty Solis-Papagian è anche un agente immobiliare nonché il personaggio chiave per riportare il protagonista, Billy McBride, a praticare nuovamente il lavoro dell’avvocato.

Donald Cooperman è il socio di Billy e fonda con lui lo studio legale Cooperman e McBride. Il personaggio è un veterano della Guerra del Vietnam ed è caratterizzato da diverse cicatrici da ustione sul viso e sul corpo. Questa sua caratteristica è importante per individuare anche il carattere e l'atteggiamento di Cooperman, che vive recluso in ufficio e nutre un profondo rancore nei confronti dell'ex-socio. Inoltre il fatto che non si faccia vedere da nessuno mostra anche un altro aspetto del personaggio, cioè la sua voglia di controllo tramite telecamere con le quali spia lo staff che non ha mai incontrato.

Michelle McBride è l’ex moglie dell’avvocato, nonché la socia dello studio legale Cooperman e McBride. Nonostante anche lei sia piena di rancore e arrabbiata con McBride, gli rimane ancora affezionata e lo stima come avvocato e per le sue capacità di affrontare i casi più complessi. Dopo il divorzio Michelle intraprende nuove avventure e relazioni omosessuali, anche con Callie Senate.

Oltre a questi personaggi, intorno alla storia di Billy McBride ci sono molte altre persone. Un esempio è Callie Senate, un avvocato senior dello studio che intraprende in seguito anche una relazione con Michelle McBride. Inoltre McBride viene aiutato da Brittany Gold, una prostituta grazie alla quale risolve molti casi, ricoprendo il ruolo di assistente. I due sviluppano affetto tra loro e una relazione di amicizia durante la serie Goliath. Inoltre un altro personaggio importante è Denise McBride, la figlia adolescente dell’avvocato e dell’ex moglie.

Goliath cast: chi sono gli interpreti?

Il cast di Goliath include nomi più o meno conosciuti e vanta un Golden Globe come miglior attore protagonista a Billy Bob Thornton che interpreta Billy McBride. Tra gli altri attori che compongono il cast Goliath ci sono:

Nina Arianda come Patty Solis-Papagian

Tania Raymonde come Brittany Gold

William Hurt come Donald Cooperman

Maria Bello come Michelle McBride

Diana Hopper come Denise McBride

Molly Parker come Callie Senate

Episodi Goliath e stagioni

Goliath è prodotta da Amazon e ha quattro stagioni totali. Ogni stagione ha 8 episodi e la prima viene pubblicata nel 2016 negli Stati Uniti. Amazon ha previsto date diverse di rilascio per l’Italia e gli USA per la prima stagione: viene rilasciata nel 2016 per la pubblicazione originale in inglese e nel 2017 in lingua italiana. Le altre stagioni vengono pubblicate in seguito nel 2018, 2019 e 2021.

L’ultima stagione di Goliath è la quarta, che è stata pubblicata il 25 settembre 2021 sulla piattaforma Amazon Prime Video. L’azienda di produzione ha confermato che la quarta è l’ultima stagione della serie con Billy Bob Thornton. Anche nell’ultima stagione si riconferma Billy come la figura del Davide che si scontra contro il Golia, che rappresenta la classe dirigente americana e i miliardari ricchi che non pagano per i propri errori. Nella stagione finale di Goliath l’avvocato McBride torna alle sue radici. Negli otto episodi finali Billy affronterà insieme a Patty Solis-Papagian uno dei colossi più grandi d’America: il settore degli oppioidi.

Per descrivere l’ultima stagione di Goliath il produttore esecutivo Lawrence Trilling, afferma che “Sono entusiasta di avere un’altra stagione per raccontare la storia di Billy McBride. Il nostro ultimo caso affronta una crisi globale attuale che colpisce un’intera generazione e aggiungeremo dei talenti eccezionali al nostro già straordinario cast. Sono così grato a tutti in Amazon per il loro supporto alla serie".

Dove vedere la serie tv Goliath

La serie tv Goliath la puoi vedere su Amazon Prime Video. Questa piattaforma di contenuti multimediali in streaming è di proprietà dell’omonimo marchio leader dello shopping online mondiale. Per poter accedere al sito o all’app e vedere Goliath così come molti altri video e contenuti è sufficiente essere iscritti ad Amazon Prime.

Per i clienti dell’abbonamento Amazon Prime, disponibile a 36 euro annuali o a 3,99 euro al mese, l’accesso a film, serie TV, documentari e reality su Prime Video è completamente gratuito. Per poter scoprire il pacchetto offerto dal sito è sufficiente visitare l’homepage di Amazon Prime Video e accedere con le credenziali della piattaforma (solitamente un indirizzo email e una password). Infine la piattaforma permette di noleggiare o acquistare i film e le ultime uscite esclusive, a prezzi convenienti e utilizzando comodamente il metodo di pagamento scelto per gli acquisti online.