Gomorra 5 è l'ultima stagione: arriva l'annuncio ufficiale

La quinta stagione di Gomorra sarà l’ultima. La notizia circolava già da tempo ma ora è stata ufficializzata durante la presentazione di tutte le novità originali firmate Sky e confermata anche dagli attori protagonisti della serie tv, Salvatore Esposito e Marco D’Amore. Le riprese degli episodi conclusivi sono riiniziate da qualche giorno, dopo l’improvvisa interruzione causata dall’esplosione della pandemia.

Marco D’Amore, durante la 77° Mostra del Cinema di Venezia aveva espresso il suo entusiasmo per il ritorno sul set, raccontando ai giornalisti tutte le regole di sicurezza che lo caratterizzavano. Naturalmente, le linee guida legate al distanziamento non avranno alcuna ripercussione sulla qualità del prodotto: l’ultima stagione di Gomorra sarà spettacolare, come promettono gli attori e la produzione tutta. Le riprese finora hanno coinvolto il territorio di Napoli, ma la troupe si sposterà anche fuori dall’Italia. Nel frattempo, Salvatore e Marco pubblicano su Instagram un post davvero emozionante.

Gomorra 5: iniziate le riprese

Come annunciato da Marco D’amore, le riprese di Gomorra 5 sono iniziate nel mese di settembre 2020. Il ritorno sul set è stato particolare per tutti: distanziamento, mascherine e altre misure da anti-contagio hanno scandito le diverse scene. Nonostante ciò, produzione e cast hanno espresso tutto il loro entusiasmo circa l’inizio dei lavori.

La quinta stagione di Gomorra sarà diretta da Claudio Cupellini e da Marco D’Amore, interprete del protagonista Ciro Di Marzio, che ha già partecipato alla regia della quarta stagione e diretto lo spin-off L’Immortale. La sceneggiatura è invece scritta da Maddalena Ravigli, Valerio Cilio, Leonardo Fasoli e Gianluca Leoncini. L’ambientazione è l’hinterland napoletano che da sempre caratterizza la serie tv, ma ci saranno anche alcune scene girate all’estero, nella città di Riga.

Quinta stagione di Gomorra: le anticipazioni

Marco D’Amore, uscito di scena nella terza stagione, finalmente ritornerà nei panni di Ciro. Tutti lo credono morto, ma era riapparso nel film L’Immortale, dedicato proprio al suo personaggio, destando stupore ed entusiasmo nel pubblico. Accanto a lui, Salvatore Esposito tornerà nel ruolo di Genny Savastano.

Una delle coppie più amate delle serie tv si confronterà così con vecchi e nuovi personaggi. La guerra tra le famiglie sarà molto accesa e violenta, ci saranno nuove alleanze e altrettanti tradimenti. L’obiettivo? Stabilire quale clan debba detenere il potere e alla fine della stagione sapremo finalmente chi avrà la meglio. Ritroviamo nel cast anche tanti amati volti noti, in particolare Ivana Lotito nel ruolo di Azzurra Avitabile e Arturo Muselli, in quello di Enzo Sangue Blu.

Instagram: il messaggio di addio di Ciro e Genny

Nella serata è arrivato anche un messaggio da parte dei due protagonisti della serie tv, Marco D’Amore e Salvatore Esposito, che per anni hanno interpretato Ciro e Genny. Lo hanno pubblicato insieme, dai rispettivi profili Instagram: “Oggi l’annuncio ufficiale…siamo all’ultima stagione, l’ultimo pezzo di racconto, l’ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all’altro. Bellezza e malinconia infinita anche in questa fine”.

Gli hashtag inseriti dopo il messaggio riprendono alcune delle espressioni celebri della serie tv: #stasenzapensieri, #nunsapitchevaspett e #nisciunosapcommvaafrni´stastoria. Insomma, si chiude un capitolo importante legato alle serie tv in streaming e ora non resta che attendere la pubblicazione degli episodi e scoprire come terminerà questa avvincente saga tutta italiana.