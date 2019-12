Google Foto, arriva la chat: come funziona

4 Dicembre 2019 - Fotografie e video non sono solo una soluzione per imprimere un momento nella memoria, ma anche un’ottima occasione per chiacchierare e scambiarsi impressioni e opinioni legate a quell’attimo. Google ha capito tale potenzialità e, forse per questo motivo, ha deciso di integrare all’interno di Google Foto una piattaforma di messaggistica. Una chat per intenderci.

Google Foto è l’app disponibile per iOS e Android che permette di gestire le immagini scattate, di condividere album fotografici e video con amici e parenti. Ma ora con l’arrivo della chat integrata le abitudini d’uso cambieranno: gli utenti potranno utilizzarla anche per scambiarsi messaggi e consigli sulle immagini. E perché no, sostituirla a WhatsApp o a qualsiasi altra applicazione di messaggistica utilizzata.

Come funziona la chat di Google Foto

Fino a questo momento, per condividere uno o più file con altri utenti era necessario creare un album e Condividerlo, magari inviando il link di accesso al file tramite e-mail. Il processo era quindi tutt’altro che istantaneo. Ora grazie alla nuova chat di Google Foto è possibile scambiarsi i file tramite un semplice messaggio.

La modalità di scambio è molto simile a quella di WhatsApp, Instagram e altre chat simili. Google consente di aggiungere messaggi e commenti alle foto inviate o addirittura cogliere l’opportunità per farsi una chiacchierata online. È possibile inserire una “Reaction” alle singole fotografie con un Like, proprio come succede su Facebook. In questo contesto, ogni fotografia diventa un pretesto per comunicare con i propri amici, colleghi o parenti.

Come usare la chat di Google Foto

Scambiare immagini tramite la chat di Google Foto è molto facile. È possibile inviare il file sia ad un utente singolo, sia ad un gruppo di persone. Tutte le persone presenti all’interno delle chat di gruppo possono intervenire inviando foto, video, aggiungendo commenti e mettendo Like ai singoli file inviati.

Per creare una nuova chat basta selezionare la voce “Condividi” posizionata sotto la singola immagine presente in libreria. Mentre per le conversazioni già esistenti ci sarà l’apposito tab dedicato alla condivisione dei documenti.

Quando sarà disponibile?

La chat non è ancora disponibile, ma il product manager di Google, Janvi Shah ha annunciato che potrebbe uscire tra una settimana. Infatti, bisogna attendere che la fase di rollout sia portata a termine, oltre a tutti i test finali da effettuare sulla funzionalità. Insomma, tra qualche giorno sia i dispositivi iOS che Android potranno condividere video e foto in modo più semplice e veloce.

Qualcuno ha avanzato dubbi sulla qualità delle foto in uscita, ma anche in questo caso Janvi Shah ha rassicurato gli utenti: le immagini condivisi avranno una qualità praticamente uguale a quella originale. Non ci resta che attendere l’aggiornamento e provare il nuovo servizio di Google.