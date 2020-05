Google Pixel 4a: super fotocamera e caratteristiche top

Nella lista dei produttori che hanno lanciato almeno uno smartphone in questi primi mesi del 2020 manca solo Google, ma l’azienda di Mountain View è pronta ad aggiungersi. Il Pixel 4a, lo smartphone medio di gamma lowcost, è pronto al debutto: secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere disponibili all’acquisto già dal 22 maggio. Quest’anno nessuna presentazione ufficiale: il coronavirus ha costretto Google a cancellare tutti i suoi eventi live e per il Pixel 4a al momento non sono previste presentazioni on demand.

Come capita molto spesso con gli smartphone Google, anche il Pixel 4a oramai non ha più segreti, anche se mancano più due settimane al suo debutto. Diverse fonti online hanno annunciato le caratteristiche principali del dispositivo, il design e anche il possibile prezzo di lancio. Il Pixel 4a sarà uno smartphone medio di gamma, dalle dimensioni abbastanza compatte e con un’ottima fotocamera. L’obiettivo è abbastanza chiaro: competere ad armi pari con l’iPhone SE 2020 e diventare un punto di riferimento nella fascia di mercato dei medio di gamma “deluxe”.

Le caratteristiche tecniche del Google Pixel 4a

Il Pixel 4a è apparso su Geekbench, il portale utilizzato dai produttori per testare le performance degli smartphone, rivelando al mondo la maggior parte delle proprie caratteristiche tecniche.

A bordo ci sarà il processore Snapdragon 730 con a supporto 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, non espandibile. Le dimensioni dello smartphone saranno abbastanza compatte: lo schermo avrà una diagonale da 5,81 pollici con refresh rate a 60Hz.

Il comparto fotografico sarà uno dei punti di forza del dispositivo. Google ha dimostrato negli ultimi anni di realizzare dispositivi che scattano ottime foto anche senza montare un sensore da 48 o 64 Megapixel. Il Google Pixel 4a avrà un sensore posteriore da 12 Megapixel e un sensore anteriore da 8 Megapixel. Il design sarà caratterizzato da un foro nella parte frontale e da un bumper quadrato leggermente rialzato in quella posteriore.

La batteria sarà da 3080mAh con supporto alla ricarica veloce. Non c’è il supporto alla rete 5G.

Prezzo e data di uscita del Google Pixel 4a

Sebbene ancora non ci siano conferme ufficiali da parte di Google, lo smartphone dovrebbe debuttare sul mercato intorno al 22 maggio. Per quanto riguarda il prezzo, il Google Pixel 4a dovrebbe aggirarsi sui 400-450 euro, seguendo le orme del predecessore.