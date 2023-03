Google Pixel 6a: scontatissimo su Amazon, oggi è un affare

I telefoni Android di fascia media sono tutti uguali? Un po’ è vero, ma ci sono delle eccezioni come il Pixel 6a di Google, smartphone di fascia media lanciato da Big G a maggio dell’anno scorso. Google Pixel 6a è uno smartphone diverso dagli altri, che esprime la purezza Android senza le personalizzazioni dei vari produttori e con molte funzioni in anteprima rispetto ad altri telefoni. La vera differenza tra questo modello (come anche di tutti i Google Pixel) e gli altri telefoni è esattamente nel software, che cambia la prospettiva d’uso. In più, grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo, in bundle con caricabatterie da 30W, ad un prezzo veramente conveniente.

Google Pixel 6a – Versione 6/128 GB – Bundle con caricabatterie da 30W

Pixel 6a: caratteristiche tecniche

Google Pixel 6a ha a bordo il processore Tensor, sviluppato in casa da Google e prodotto da Samsung, che integra il chip di sicurezza Titan M2. Quest’ultimo è un sistema che ha debuttato sui modelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro e serve a proteggere tutte le informazioni sensibili più importanti dell’utente, come l’impronta digitale usata per lo sblocco biometrico. Sul Pixel 6a Google ha installato 6 GB di RAM e 128 GB di storage (UFS 3.1, quindi molto veloce).

Il display è un OLED con risoluzione FHD+, misura 6,1 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, il sensore per le impronte digitali è posto sotto il pannello e il tutto protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 3.

Il comparto fotografico è collocato nella banda nera posta sul retro del telefono, ed è uno dei punti forti di questo telefono: è formato da un sensore principale da 12,2 MP (Sony IMX363) con OIS (lo stabilizzatore ottico) e da un sensore ultra grandangolare (Sony IMX386) da 12 MP. Sulla parte anteriore, invece, nel notch è collocato il sensore da 8 MP (Sony IMX355) per selfie e videochiamate.

Come sempre, trattandosi di un telefono Google Pixel, non bisogna lasciarsi ingannare dalla risoluzione dei sensori, nettamente più bassa di quella dei sensori di altri telefoni della stessa fascia: a fare la differenza, sui Pixel, è sempre il raffinatissimo software di gestione della fotocamera, che permette di tirare fuori foto ottime anche in condizioni di luce difficili.

Chiaramente Pixel 6a è un telefono 5G, ma tra le connessioni troviamo anche il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche come la CIE.

La batteria ha una capacità di 4.400 mAh, con ricarica da 30W. A proposito di ricarica: nella confezione originale di Google Pixel 6a non è presente il caricatore, ma in questa offerta Amazon sì.

Pixel 6a: l’offerta Amazon

Goolge Pixel 6a ha un prezzo di listino di 459 euro, che per molti è difficile da digerire vista l’offerta della concorrenza. In realtà, esattamente come per gli iPhone di Apple, quando si compra un Pixel di Google si paga anche per il software e er l’esperienza d’uso assolutamente unica. Oggi, tra l’altro, con l’offerta in corso su Amazon è possibile comprare Google Pixel 6a a 369 euro (-24%, -119,80 euro) con incluso il caricatore da 30W.

Google Pixel 6a – Versione 6/128 GB – Bundle con caricabatterie da 30W