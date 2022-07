Google Pixel Buds Pro ufficiali: caratteristiche e prezzo

I nuovi auricolari TWS in-ear Google Pixel Buds Pro attesi da oltre un anno sono finalmente pronti per essere acquistati. Presentati nel corso della conferenza Google I/O 2022 lo scorso maggio, i nuovi dispositivi top di gamma arrivano dopo oltre un anno di attesa sul mercato in esclusiva su Amazon. Ovviamente, trattandosi di auricolari di fascia premium, il prezzo non è particolarmente basso.

I Google Pixel Buds Pro offrono funzionalità da top di gamma, che collocano questi device, con driver da 11 mm in diretta concorrenza con le migliori cuffie true wireless già presenti sul mercato internazionale. E infatti sono compatibili ad esempio con il nuovo sistema di "audio spaziale", sempre più diffuso tra i modelli di alta gamma. Inoltre sono dotati della tecnologia che consente la connessione contemporanea a due device diversi e di passare dall’uno all’altro, in funzione della trasmissione dei contenuti multimediali. Compatibili con tutti i device esprimono il massimo delle loro potenzialità quando abbinate a uno smartphone Google Pixel.

Pixel Buds Pro: caratteristiche tecniche

La prima caratteristica saliente degli auricolari Pixel Buds Pro è data dal sistema ANC (cancellazione attiva del rumore), ottenuto con un chip audio a 6 core.

Questo chipset utilizza degli algoritmi proprietari per rendere chiaro l’audio, mentre il sistema Silent Seal assicura che i rumori dell’ambiente esterno non disturbino l’ascolto.

Come anticipato, gli auricolari sono dotati della connessione Multipoint, sistema che consente di connettersi contemporaneamente con due device e di passare all’uno o all’altro in base alle esigenze di ascolto.

Grazie alla presenza di sensori integrati, che tengono bassa la pressione nel condotto uditivo, è possibile indossare gli auricolari per molte ore.

Inoltre, tra le caratteristiche peculiari degli auricolari Pixel Buds Pro notiamo la compatibilità con l’audio spaziale, sistema disponibile entro la fine del 2022 e in abbinamento a telefoni Pixel.

Tra le altre funzionalità degne di nota , segnaliamo la traduzione istantanea in ben 40 lingue grazie all’assistente Google.

Infine, i Pixel Buds Pro si possono indossare fino a 11 ore, autonomia che scende a 7 ore con la modalità ANC attivata e ricaricabili con wireless. Sono disponibili in quattro colori: corallo, grigio antracite, grigio nebbia e verde cedro.

Pixel Buds Pro: prezzo e disponibilità

Gli auricolari Pixel Buds Pro sono disponibili su Amazon al prezzo di 219 euro in 4 colori.

Google Pixel Buds Pro – Auricolari Wireless – Verde Cedro

Google Pixel Buds Pro – Auricolari Wireless – Grigio Antracite

Google Pixel Buds Pro – Auricolari Wireless – Grigio Nebbia

Google Pixel Buds Pro – Auricolari Wireless – Corallo