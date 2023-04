Google Pixel Fold vs Galaxy Z Fold 5: è "guerra" del display

Mentre Google si prepara a rivelare al mondo Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole dell’azienda, i rumor al riguardo circolano sul web già da diverso tempo, con indiscrezioni piuttosto interessanti che riguardano lo schermo in dotazione a questo dispositivo. Secondo The Elec (l’azienda produttrice di componenti per smartphone) il device utilizzerà un display Samsung aggiornato.

Un’indicazione che, se confermata, potrebbe essere molto interessante per il Google Pixel Fold, che in questo caso potrebbe contare su uno schermo di ultima generazione che promette performance di altissimo livello.

Google Pixel Fold: cosa sappiamo del display

Nonostante l’arrivo di Google Pixel Fold non sia ancora stato confermato ufficialmente, il nuovo smartphone è praticamente già una certezza, così come testimoniano i moltissimi rumor al riguardo.

L’ultimo in ordine di tempo riguarda il Display che, sempre secondo The Elec, sarà un OLED noto come M13, naturale successore dell’M12 di Samsung, già visto sui Galaxy Z Fold 4 (in foto). Da quanto si apprende sul web, questo schermo almeno inizialmente non sarà utilizzato da vari foldable in arrivo ma sarà limitato allo smartphone di Google.

Il display è così esclusivo che non farà parte nemmeno della dotazione del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 5, un particolare piuttosto interessante che, se attendibile, non farebbe che confermare la grande esclusività del dispositivo di Google e il vantaggio competitivo di questo device su quelli della concorrenza.

Al momento non sono ancora chiari i potenziali miglioramenti che M13 porterà con sé e probabilmente per scoprire qualche dettaglio in più occorrerà attendere il prossimo I/O di Google, previsto per maggio. Tuttavia sempre la stessa fonte, riferisce che dopo la presentazione per mettere le mani sull’ambito foldable di Big G occorrerà ancora del tempo, con la distribuzione che probabilmente avverrà entro la fine del 2023.

Google Pixel Fold: probabile scheda tecnica

Dalle indiscrezioni condivise da un leaker chiamato Anthony (@TheGalox_), le dimensioni del display di Google Pixel Fold saranno di 5,79 pollici per quello esterno e di 7,57 pollici per quello interno.

Il chip installato sul primo foldable di Google sarà un Tensor G2, già visto sui Pixel 7 dell’azienda, a cui saranno affiancati 12 GB di memoria RAM. Non ci sono ancora indicazioni riguardo i tagli di memoria disponibili ma non si escludono i classici tagli da 256 GB, 512 GB e, probabilmente, 1 TB.

Non ci sono informazioni nemmeno sul comparto fotografico installato sul Google Pixel Fold anche se potrebbe essere lo stesso già visto su Pixel 7 Pro con una lente principale 50 MP con OIS, uno ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 48 MP con OIS e zoom ottico 5x. La selfie-camera anche potrebbe essere la stessa già vista nel precedente modello da 10,8 MP.

La batteria integrata sarà, stando sempre alle indiscrezioni, almeno da 4700 mAh ma non si escludono capacità maggiori.

Infine il sistema operativo installato su Google Pixel Fold sarà Android 13.