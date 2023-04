Google Pixel Tablet: prima ipotesi sui prezzi

Ormai nell’aria da diverso tempo, il Google Pixel Tablet dovrebbe fare la sua comparsa nel corso dell’evento Google I/O in programma per il prossimo 10 maggio. Un evento durante il quale Big G dovrebbe mostrare al mondo anche il nuovo Google Pixel Fold. Le indiscrezioni sul tablet sono molte e, tra queste, svetta sicuramente una certa affinità con i Pixel 7 Pro e con la loro scheda tecnica.

Tra le ultime novità al riguardo, sono spuntati in rete i presunti prezzi di lancio del nuovo tablet condivisi su Twitter da Roland Quandt. Il giornalista di Winfuture ha anticipato il costo del dispositivo in Europa e altre indiscrezioni sui tagli di memoria e sulla dock station in dotazione.

Google Pixel Tablet: quanto costerà

Nel suo Tweet Quandt ha parlato di un prezzo di partenza compreso tra i 600 e i 650 euro per la versione base con 128 GB di memoria. Il leaker ha anticipato anche due delle possibili colorazioni del dispositivo indicando una versione Porcelain e una Haze.

Come ormai concordano tutte le indiscrezioni, il Google Pixel Tablet avrà anche una docking station che potrà essere utilizzata per la ricarica e per sfruttare le potenzialità del tablet in diverse modalità. Tra queste una che lo renderebbe simile a un Chromebook, con la possibilità anche di utilizzare hardware esterno come mouse, tastiera e schermo, e una che trasformerebbe il tablet in una sorta di Nest Hub, cioè uno smart display per la domotica.

In questo tweet Roland Quandt non specifica se il prezzo includerà anche la docking station o se, cosa più probabile, la base dovrà essere acquistata separatamente. Se il prezzo sarà quello previsto dal giornalista tedesco, ma la docking station non sarà inclusa, allora Google Pixel Tablet andrà a posizionarsi in una fascia di mercato decisamente alta.

Google Pixel Tablet: come sarà

Sempre Roland Quandt si dice certo che il Google Pixel Tablet avrà un display da 11 pollici con una risoluzione di 1.600×2.560 pixel. Confermato da diverse fonti (tra cui anche 9to5Google) il processore Tensor G2 a cui saranno abbinati 8 GB di RAM e due tagli di memoria: 128 GB e 256 GB.

Anche la compatibilità con le connessioni UWB (Ultra Wide Band) è stata ampiamente accertata grazie anche alla documentazione relativa alla certificazione dell’FCC, trapelata in rete da qualche settimana.

Ricordiamo che, al momento, la serie 7 dei Pixel utilizza questa soluzione come chiave digitale per l’automobile. Con l’arrivo del tablet di Google molti leaker hanno ipotizzato che l’azienda potesse essere al lavoro su altri utilizzi, ma non ci sono ancora conferme al riguardo.

Secondo diverse indiscrezioni, tra le quali anche quelle di AndroidPolice, il Pixel Tablet arriverà sul mercato il prossimo 27 giugno al fianco del primo pieghevole dell’azienda, il Google Pixel Fold, ma la presentazione di entrambi avverrà il 10 maggio, durante la Google I/O 2023.

Tra una ventina di giorni, quindi, sapremo finalmente tutto su due dei dispositivi più attesi degli ultimi anni.