Google Pixel Watch: due brutte notizie in arrivo

Il Google Pixel Watch è ultimamente al centro di numerose indiscrezioni, dato che il lancio è previsto durante il Google I/O 2022 (11 e 12 maggio). Dopo che qualcuno si è imbattuto per caso (in un ristorante statunitense) nel prototipo del device, ora un noto leaker ha svelato nuovi inaspettati dettagli sull’indossabile del colosso di Mountain View.

Si tratta di indicazioni piuttosto interessanti (ma non particolarmente felici) riguardo il prezzo e la disponibilità dello smartwatch di Googe. Citando una “fonte relativamente nuova“, il leaker Yogesh Brar ha rivelato su Twitter che il Pixel Watch potrebbe avere un prezzo compreso tra i 300 e i 400 dollari. Se ciò fosse confermato, lo smartwatch entrerà in concorrenza diretta con l’Apple Watch Series 7 e il Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Inoltre, Brar ha dichiarato che il device di big G sarà disponibile solo in modo limitato, suggerendo che potrebbe essere lanciato solo in alcuni mercati, proprio come inizialmente visto con gli smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Pixel Watch: made in Google-Samsung?

Nel suo tweet, Yogesh Brar ha anche confermato un precedente rumor, dichiarando che Google ha collaborato con Samsung per la realizzazione del Pixel Watch. A tal proposito, si ipotizza da più parti che il device del colosso statunitense possa rinunciare al chip della serie Qualcomm Snapdragon Wear 4100 a favore di un processore Exynos W920 targato Samsung.

Inoltre, il tipster ha dichiarato che lo smartwatch avrà in dotazione gli stessi sensori che si trovano a bordo del Galaxy Watch, incluso quello per l’ECG. Infine, nel suo ricco post su Twitter, Brar ha sostenuto che il device arriverà con il sistema operativo Wear OS 3.1, sarà disponibile in due taglie e con cinturini di almeno quattro colori.

Google Pixel Watch: come sarà

Da indiscrezioni precedenti, è emerso che lo smartwatch di Google avrà un design minimalista con cornici sottili, un quadrante rotondo e una corona con pulsante (o due) posizionato sul lato destro. Inoltre, il Pixel Watch potrebbe avere un quadrante con l’area superiore in nero e quella inferiore in argento. Sarebbe dotato, tra l’altro, di un sensore di rilevazione della frequenza cardiaca e di un connettore per la ricarica ubicato lateralmente.

Stando al recente rumor del leaker ShrimpApplePro (@VNchocoTaco su Twitter), il modello standard del Google Pixel potrebbe essere presentato insieme ad un presunto Google Pixel Watch Fit, che potrebbe essere una smartband per lo sport.