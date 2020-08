GTA 6 potrebbe essere un'esclusiva temporanea per PS5

Trenta giorni di esclusiva, dove solo chi ha una PlayStation 5 potrà acquistare e giocare all’atteso GTA 6. L’esclusiva temporanea permetterà quindi a Sony di incrementare le vendite della sua PS5, dato che inizialmente il videogame sarà disponibile solo per la sua console in arrivo nei prossimi mesi. Queste sono le voci che si rincorrono nelle ultime ore: Sony è in trattativa con Rockstar Games per ottenere l’esclusiva temporale per GTA VI.

Anche se l’esclusiva per la PS5 di Grand Theft Auto VI dovrebbe essere solo temporanea, uscendo con 30 giorni di anticipo rispetto alle altre console e al PC, gli effetti sul mercato potrebbero essere profondi. L’uscita temporanea in esclusiva potrebbe attirare l’attenzione dei fan di GTA, disposti a passare alla PS5 per poter giocare al loro videogame preferito in anteprima. Una mossa che quindi influenzerebbe anche la vendita della nuova console di Sony, con un potenziale rientro economico per l’ingente investimento da 750 milioni di dollari per accaparrarsi l’accordo con Rockstar Games.

GTA 6 in esclusiva temporanea per PS5

Da mesi si vocifera di un accordo tra Sony e Rockstar Games per il lancio in esclusiva di GTA 6 sulla PS5. Negli ultimi giorni i rumors sono tornati sempre più insistenti, soprattutto dopo le dichiarazioni dello YouTuber Foxy Games UK, secondo cui la società che produce la PlayStation è disposta a sborsare una cifra ingente. Se l’accordo fosse confermato, Sony pagherà ben 750 milioni di dollari per assicurarsi l’esclusiva temporanea. Una cifra decisamente enorme, se confrontata con i 75 milioni di dollari che Microsoft pagò affinché GTA 4 non fosse un’esclusiva per PS3. Al momento, queste sono solo indiscrezioni e niente è stato confermato, dato che la PS5 non uscirà prima di novembre 2020. Inoltre, non ci sono ancora grosse indiscrezioni sul prossimo GTA 6. Per conferme e notizie ufficiali, bisognerà attendere ancora.