Uno degli accessori più utili per un computer, sia fisso sia portatile, è sicuramente il mouse. Oramai è diventata una periferica fondamentale per qualsiasi PC: facilita il lavoro quotidiano e permette di spostare file e documenti in pochissimi secondi e con il minimo sforzo. Oramai sul mercato si trovano centinaia di modelli, adatti a tutte le tasche e con caratteristiche e funzionalità molto diverse. Una delle categorie più in voga sono sicuramente i mouse wireless, molto comodi da portare con sé e che sono compatibili con qualsiasi computer. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi cinque tra i migliori mouse wireless disponibili sul mercato: ecco quali sono

Se volete spendere poco, il mouse Logitech M185 è quello che fa per voi. Si tratta di una periferica economica, ma molto affidabile e con le caratteristiche e le funzionalità che si cercano in un dispositivo di questo genere. Le dimensioni sono molto compatte e non occupa molto spazio all’interno della borsa porta PC. Lo si può utilizzare indifferentemente sia con la mano destra sia con la mano sinistra. Per collegarlo al computer è molto semplice: basta inserire il ricevitore USB al computer e in pochissimi secondi si potrà iniziare a utilizzarlo. La configurazione avviene in modo automatico ed è compatibile con qualsiasi computer: Windows, MAC e Linux. Ottima anche l’autonomia: più di un anno con una singola pila AA grazie alla gestione intelligente dell’inattività. Mouse wireless ideale per chi lavora in ufficio o in smart working.

Il mouse wireless SeelSeries Prime è molto versatile e si adatta a qualsiasi tipo di utilizzo. È perfetto per il lavoro d’ufficio grazie a un design essenziale e a cinque pulsanti che permettono di usarlo in qualsiasi modo, e allo stesso tempo è anche un mouse wireless da gaming grazie a un sensore ottico top di gamma. È stato progettato per durare a lungo e assicura fino a 100 milioni di click senza creare problemi. All’interno troviamo un sensore ottico TrueMove Air che assicura un’elevata precisione in qualsiasi campo. E grazie agli switch ottici magnetici i tempi di risposta sono ridotti al minimo. Il mouse è completamente wireless e utilizza la tecnologia Quantum 2.0 per trasmettere i dati a una velocità elevatissima. La batteria assicura un’autonomia fino a 100 ore e si ricarica in pochissimo tempo. È compatibile con qualsiasi tipologia di computer e la configurazione iniziale dura pochissimi minuti. Lo si può utilizzare anche sulla Xbox.

Il mouse wireless Razer Viper Ultimate è pensato per gli appassionati dei videogame e assicura prestazioni elevatissime, sia per quanto riguarda la risposta ai click sia per quanto riguarda l’affidabilità. Il mouse è molto leggero e pesa solamente 74 grammi e utilizza un sensore ottico fino a 20.000DPI. Tramite il software da installare sul PC è possibile impostare il livello di DPI ideale per il proprio stile di gioco e a seconda del videogame. La risposta al click è praticamente istantanea in modo da non perdere nemmeno un colpo ed essere sempre in anticipo sugli avversari. Il mouse wireless di Razer offre anche la funzione Chroma RGB che permette di personalizzare i colori dei LED. Nella confezione è presente anche una base di ricarica: bastano 10 minuti per avere un’autonomia fino a 5 ore.

Se avete un PC o un tablet Apple, la scelta migliore che possiate fare per un mouse wireless è l’Apple Magic Mouse. Si tratta della periferica realizzata direttamente dall’azienda di Cupertino e che si differenzia da tutto il resto per il suo design avveniristico. Ha un design ergonomico che assicura una presa stabile in qualsiasi situazione e scivola perfettamente sulla scrivania. La batteria integrata ha una durata di circa un mese prima di doverla ricaricare. Si abbina automaticamente con il Mac e con l’iPad, ma nella confezione è presente anche un cavo Lightning da utilizzare nel momento del bisogno (si collega tramite porta USB-C al computer).

Il mouse wireless Logitech MX Master 3S è pensato appositamente per il lavoro e per lo smart working. Si tratta di un mouse premium con funzionalità uniche, come la possibilità di utilizzarlo contemporaneamente su più computer, in modo da trasferire velocemente file, immagini e documenti di testo. Logitech ha dotato il suo mouse di punta di un sensore ottico da 8.000 DPI che funziona su ogni tipologia di superficie (anche vetro). Tramite l’app per il computer è possibile impostare il livello dei DPI e anche personalizzare l’utilizzo di ogni singolo tasto presente sul mouse wireless. Tasti che sono super silenziosi grazie alla tecnologia Quiet Clicks. Lo scorrimento MagSpeed, invece, rende il mouse il 90% più veloce e l’87% più preciso rispetto ai modelli precedenti. Il design è ergonomico e permette di posizionare la mano nel modo ottimale.

