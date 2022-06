Le migliori telecamere Wi-Fi

I dispositivi smart hanno reso economica anche la sicurezza della propria abitazione. Le telecamere Wi-Fi di nuova generazione hanno prezzi molto più accessibili rispetto al passato e bastano poche decine di euro per acquistare un modello e montarlo autonomamente in casa. E come la maggior parte dei device lanciati sul mercato negli ultimi anni hanno funzionalità intelligenti: possono essere controllati da remoti, permettono di vedere le riprese anche se siamo lontani da casa e addirittura è possibile parlare con le persone presenti in casa.

Le videocamere Wi-Fi migliorano la sicurezza dell’abitazione e avvisano in tempo reale se notano qualche movimento sospetto: un ottimo deterrente per i malintenzionati. Anche tra le telecamere Wi-Fi troviamo diverse categorie che si differenziano per funzionalità e per prezzo e scegliere il modello che meglio si adatta alle proprie necessità non è mai facile. Noi di Libero Tecnologia abbiamo scelto per voi alcune tra le migliori videocamere disponibili sul mercato: ecco quali sono.

TP-Link Tapo C200

La TP-Link Tapo C200 è la telecamera Wi-Fi ideale per tutti coloro che vogliono cominciare a migliorare la sicurezza della propria abitazione. Ha un prezzo accessibile e caratteristiche molto interessanti. Le riprese video sono in FullHD (alta risoluzione) e offrono immagini nitide e chiare in ogni situazione. Quando si fa buio c’è anche la visione notturna fino a 8 metri di distanza. Grazie al motore integrato può girare su sé stessa fino a 360 gradi e può muoversi anche in verticale fino a 114 gradi, garantendo una copertura praticamente completa della stanza.

Nel caso in cui la telecamera nota qualche movimento sospetto si viene subito avvisati tramite una notifica sullo smartphone. C’è anche un allarme acustico e luminoso che si attiva per scoraggiare i malintenzionati. Essendo una videocamera smart non manca l’applicazione per lo smartphone dove è possibile controllare in ogni momento cosa sta accadendo in casa e anche parlare con i familiari grazie all’audio bidirezionale. Compatibile anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Per salvare le riprese c’è uno slot per la scheda microSD fino a 128GB.

TP Link Tapo C200

YI Home Camera 1080p

Alcune telecamere Wi-Fi, oltre alla funzione sicurezza, hanno anche altre caratteristiche utili. Una di queste è la Yi Home 1080p che può essere utilizzata anche come baby monitor. Infatti, è in grado di rilevare il pianto di un neonato e di inviare immediatamente una notifica per avvisare i genitori. La videocamera lowcost ha un sensore in alta risoluzione (1080p) e in grado di registrare ventiquattro su ventiquattro. Disponibile anche la visione notturna.

L’intelligenza artificiale è in grado di rilevare qualsiasi movimento umano e di non inviare notifiche di allarme per il movimento di piante, insetti o animali. In questo modo non dobbiamo preoccuparci dei falsi allarmi. Tramite l’applicazione per lo smartphone si può controllare in ogni istante cosa accade in casa e verificare se sia tutto ok. Per comunicare con la propria famiglia è disponibile anche l’audio bidirezionale. La telecamera è compatibile anche con Alexa.

YI Home Camera 1080p

Arlo Essential Indoor

Dimensioni contenute e immagini in altissima qualità per una delle telecamere più richieste sui siti di e-commerce. Stiamo parlando della Arlo Essential Indoor, modello top di gamma con funzionalità avanzate per la privacy. La telecamera Wi-Fi offre riprese in alta definizione (1080p) e monitora costantemente cosa avviene in casa e nella stanza dove è posizionata. Grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale è anche in grado di rilevare la tipologia di movimento e non inviare false notifiche di allarme. Presente anche la visione notturna, molto utile quando cala il buio.

La videocamera Arlo Essential Indoor strizza un occhio anche alla privacy e troviamo uno scudo che si attiva per proteggere i propri momenti privati. La configurazione della videocamera è molto semplice: basta collegarla alla presa della corrente e poi impostare la rete Wi-Fi e il gioco è fatto. Essendo una telecamera smart è possibile gestirla da remoto tramite l’applicazione e supporta Alexa, Google Assistente e IFTTT per renderla ancora più autonoma.

Arlo Essential Indoor

Blink Outdoor

Oltre alle videocamere per l’interno, ci sono alcuni modelli pensati anche per proteggere l’esterno dell’abitazione. Sono telecamere Wi-Fi particolari, perché devono essere anche impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici. Una delle migliori per apporto qualità prezzo è la Blink Outdoor, realizzata direttamente da un’azienda di proprietà di Amazon. La videocamera di sicurezza ha un sensore che riprende in alta risoluzione e una visione notturna a infrarossi.

Molto facile da montare e non ha bisogno dell’elettricità, perché funziona con due semplice pile AA che assicurano un’autonomia fino a due anni. Ogni volta che viene notato qualcosa di anomalo o un movimento sospetto si viene avvertiti tramite una notifica sullo smartphone. Sull’app è possibile anche controllare da remoto e ascoltare cosa avviene nelle vicinanze tramite la funzione Live View. Essendo un dispositivo Amazon è compatibile con Alexa e con gli smart speaker Echo. I filmati possono essere salvati sia sul cloud (ma bisogna avere un abbonamento), sia localmente utilizzando il Sync Module 2, accessorio esterno che può essere acquistato sempre su Amazon.

Blink Outdoor

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

La videocamera Xiaomi Mi Wireless Outdoor è un ottimo deterrente per tutti i malintenzionati che vorrebbero entrare in casa. Anche questa telecamera è pensata per l’esterno ed è in grado di resistere agli agenti atmosferici (acqua, temporali, grandine, neve). Nella confezione troviamo anche un ricevitore interno con il quale poter gestire contemporaneamente fino a quattro telecamere, in modo da non avere nessun punto cieco in casa. Come la maggior parte delle telecamere smart ha un sensore che riprende in alta risoluzione e garantisce riprese di buona qualità anche di notte. L’angolo di visione è di 130 gradi e riesce a coprire una zona molto ampia. La tecnologia WDR, invece, consente alla telecamera di catturare immagini anche in controluce.

Tra le funzioni speciali della videocamera troviamo il sensore PIR che percepisce i cambiamenti di temperatura e i movimenti degli oggetti e invia una notifica di allarme allo smartphone. L’autonomia della batteria è di circa 90 giorni. La telecamera ha una struttura a vite che la rende difficile da rubare e in caso di tentativo di furto ti avvisa immediatamente.

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p