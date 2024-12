Guida pratica per scrivere una lettera commerciale in inglese via mail

Fonte foto: Shutterstock

Saper scrivere una lettera commerciale in inglese è una competenza fondamentale nel mondo degli affari. Questo strumento si rivela prezioso in numerose situazioni: contattare potenziali clienti, negoziare offerte, richiedere informazioni e molto altro. Una lettera ben scritta non solo facilita le relazioni professionali a livello internazionale, ma contribuisce anche a costruire una rete solida di contatti e a far crescere il proprio business oltre i confini nazionali.

Molti imprenditori si chiedono come fare una lettera commerciale in inglese che sia chiara, incisiva e priva di errori. D’altronde, questo tipo di documento non rappresenta soltanto un canale di comunicazione, ma anche un’opportunità per distinguersi, trasmettendo professionalità e attenzione ai dettagli. È uno strumento trasversale, utile per professionisti di ogni settore: dai medici agli avvocati, fino agli artigiani. Per ottenere risultati eccellenti, è fondamentale seguire alcune regole di base e lasciarsi ispirare da altri esempi di lettera commerciale in inglese: vediamo come creare un messaggio efficace e adattarlo alle esigenze della propria attività professionale.

Elementi fondamentali di un’email commerciale in inglese

Per scrivere un messaggio efficace, corretto e coerente in una lingua straniera, è fondamentale conoscere alcune regole base. Queste linee guida sono utili per chiunque desideri scrivere l’email professionale perfetta, sia che si tratti di una prima comunicazione o di una conversazione che dura da tempo.

Detto ciò, vediamo gli elementi indispensabili di una email commerciale in inglese sono:

oggetto chiaro e accattivante capace di catturare subito l’attenzione del destinatario e sintetizzare il contenuto del messaggio in poche parole

capace di catturare subito l’attenzione del destinatario e sintetizzare il contenuto del messaggio in poche parole saluto formale come, nel caso dell’inglese, "Dear Mr. Smith" o "Dear Ms. Johnson" a seconda del genere o delle preferenze del destinatario. In caso di una comunicazione particolarmente formale, è consigliato aggiungere un titolo professionale, per esempio "Dear Dr. Brown"

come, nel caso dell’inglese, "Dear Mr. Smith" o "Dear Ms. Johnson" a seconda del genere o delle preferenze del destinatario. In caso di una comunicazione particolarmente formale, è consigliato aggiungere un titolo professionale, per esempio "Dear Dr. Brown" contenuto chiaro e ben organizzato che sia conciso, senza errori grammaticali e suddiviso in paragrafi facilmente leggibili. È utile mettere in evidenza i punti principali usando il grassetto

che sia conciso, senza errori grammaticali e suddiviso in paragrafi facilmente leggibili. È utile mettere in evidenza i punti principali usando il grassetto chiusura adeguata con un invito all’azione chiaro o un ringraziamento, a seconda dell’obiettivo della comunicazione

Infine, non dimenticare di inserire la firma automatica e personalizzata, che darà un tocco in più di professionalità alla comunicazione e permetterà al destinatario di contattarti telefonicamente o visitare il tuo sito web.

Esempi di email commerciali in inglese

Dopo aver compreso quali sono gli elementi fondamentali da inserire nel messaggio, vediamo alcuni esempi da cui prendere ispirazione. Infatti, spesso la difficoltà è quella di iniziare una mail commerciale in inglese e due testi di esempio hanno contesti e obiettivi differenti pensati proprio per chi vuole sbloccarsi e iniziare a redigere un testo efficace.

Il primo è una richiesta di informazioni a un altro professionista, il secondo è una proposta di collaborazione. Vediamoli e prendiamo spunto.

Esempio lettera commerciale in inglese: richiesta di informazioni

Oggetto: Inquiry About Your Products

Dear Mr. Smith,

I am writing to get information about the products on your website. I am particularly interested in the specifications and pricing of the [nome prodotto]. Could you please provide detailed information about availability and shipping options?

Thank you for your assistance. I look forward to your reply.

Kind regards,

[nome e cognome + firma automatica personalizzata con ruolo professionale, contatto telefonico, eventuali sito web e pagine social]

Esempio di lettera commerciale in inglese: proposta di collaborazione

Oggetto: Proposal for Collaboration

Dear Ms. Johnson,

I hope this message finds you well. My name is [tuo nome e cognome], and I am the [ruolo profesionale] at [eventuale nome della propria impresa]. We are impressed by your company’s work in [progetto specifico], and we believe a collaboration could be mutually beneficial.

We would like to schedule a meeting to discuss potential synergies and shared goals. Please let us know your availability.

Thank you for considering this opportunity. We look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

[nome e cognome + firma automatica]

Gli esempi si possono declinare in base alle proprie esigente e agli obiettivi del messaggio.

Come scegliere il servizio professionale per le mail in inglese

Naturalmente, se non si è iscritti a un ottimo servizio di posta elettronica professionale e non si possiede un indirizzo email personalizzato tutti gli sforzi per scrivere un ottimo messaggio perdono di efficacia.

Ed ecco che scegliere il miglior servizio email per le proprie esigenze diventa il punto di partenza fondamentale per costruire una comunicazione di successo. Ma quali sono le qualità che non possono mancare in un prodotto di questo tipo?

Innanzitutto, è cruciale avere una piattaforma facile da utilizzare che permetta di avere un piano di abbonamento su misura, con indirizzo email con dominio personalizzato e altre funzioni essenziali pensate anche per gestire le attività del business. Il servizio, quindi deve fornire anche per esempio un Calendario, dei filtri antispam e assenza di pubblicità.

Un altro elemento essenziale è la sicurezza: il provider deve garantire un alto livello di protezione dei dati sensibili e di tutte le comunicazioni aziendali.

