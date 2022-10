Hisense: lo smart TV da 50 pollici costa pochissimo: prezzo imperdibile

Hisense oramai è un punto di riferimento in Italia nel mondo degli smart TV. In pochissimi anni ha conquistato una fetta importante di mercato e lo ha fatto grazie a dispositivi con caratteristiche molto interessanti, ma soprattutto con un prezzo alla portata di tutti. Molto spesso, inoltre, troviamo questi televisori anche in offerta su Amazon e allora diventano dei veri best-buy. Oggi è il turno dello smart TV Hisense 50A6FG, televisore con schermo 4K da 50 pollici, disponibile su Amazon addirittura con un doppio sconto. Infatti, oltre a quello ottimo del 31% presente in pagina, troviamo un ulteriore sconto di 17,10€ che si attiva direttamente in fase di pagamento. In questo modo si risparmiano più di 170€ e lo sconto arriva al 35%. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Lo smart TV di Hisense ha tutte le caratteristiche in regola per diventare il vostro nuovo televisore del salotto. Immagini in altissima definizione, ottimi colori e soprattutto un sistema operativo che viene aggiornato costantemente e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Chiedere di più a uno smart TV che costa così poco è davvero difficile. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Hisense 50A6FG

Smart TV Hisense 50A6FG: la scheda tecnica

Non garantirà prestazioni come uno smart TV premium che costa più di 1000€, ma trovare un dispositivo con lo stesso rapporto qualità-prezzo di questo Hisense è davvero complicato. Ha tutte le carte in regola per strabiliarvi, compreso un design moderno e dimensioni tutto sommato contenute.

Lo smart TV Hisense 50A6FG ha uno schermo con risoluzione 4K UHD da 50" e assicura immagini, colori e contrasti davvero elevati. Il processore, inoltre, migliora anche la qualità dei contenuti che nativamente non sono in altissima definizione e riduce al minimo il rumore per non creare il fastidioso sfarfallio presente in alcuni contenuti. C’è anche il supporto alle tecnologie HDR e Dolby Vision che migliorano ulteriormente la qualità dei colori e dei contenuti. Per quanto riguarda l’audio troviamo la tecnologia DTS VIRTUAL X che assicura un’esperienza audio più coinvolgente grazie alla virtualizzazione dei contenuti.

Ottima anche la parte dedicata all’entertainment. Come sistema operativo troviamo il VIDAA 5.0 sviluppato direttamente da Hisense. Il supporto alle principali piattaforme di video streaming è massimo e sono disponibili le app di Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, AppleTV, YouTube, DAZN e anche RaiPlay. Grazie al telecomando smart è possibile accedere velocemente alle app principali, altrimenti si può utilizzare la propria voce grazie al supporto sia all’assistente vocale Alexa sia Google Assistant. Per gli amanti dei videogame, invece, è disponibile la modalità gaming che fa diminuire l’input lag e rende il gioco più fluido.

Lo smart TV Hisense supporta già il nuovo digitale terrestre DVB-T2 e non c’è bisogno di acquistare decoder extra. Ha ricevuto anche la certificazione lativù "4K" che assicura le migliori caratteristiche tenico-qualitative dei televisori.

Hisense 50A6FG in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una delle migliori offerte per uno smart TV la troviamo su Amazon: oggi l’Hisense 50A6FG è disponibile a un prezzo di 324,90€, con uno sconto di ben il 35% (frutto del doppio sconto: quello del 31% presente in pagina a cui sommare il coupon del valore di 17,10€ che si applica direttamente in fase di pagamento). C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 64,98€. La vendita e la consegna sono gestiti direttamente da Amazon e beneficia di tutti i privilegi riservati ai clienti Prime, tra cui la possibilità di effettuare il reso gratuitamente fino a un massimo di 30 giorni.

