Hisense, lo smart TV da 55” 4K oggi lo paghi pochissimo

Uno dei prodotti più richiesti nelle ultime settimane su Amazon sono gli smart TV e il motivo è molto semplice: con l’arrivo del nuovo digitale terrestre, in molti stanno correndo ai ripari acquistando un dispositivo di nuova generazione in grado di ricevere le nuove frequenze dei canali. Acquistare un nuovo smart TV può voler dire spendere una cifra molto elevata, ma fortunatamente su Amazon troviamo offerte molto interessanti, anche su televisori top di gamma con schermi molto grandi. Un esempio è l’Hisense 55AE7000F che oggi troviamo in super offerta su Amazon a un prezzo di 399€, con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo precedente. Se prendiamo come riferimento il prezzo di listino, lo sconto sale al 20%. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Lo smart TV Hisense 55AE7000F è il modello ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo televisore per il proprio salotto, ma allo stesso tempo non vogliono spendere una cifra folle. Il televisore intelligente ha tutte le caratteristiche che si richiedono a un dispositivo di questo genere nel 2022: schermo con risoluzione 4K UHD, un sistema operativo che permette di accedere a un numero elevato di applicazioni, la compatibilità con un assistente vocale (Alexa in questo caso) e soprattutto il supporto al nuovo digitale terrestre.

Le caratteristiche dello smart TV Hisense 55AE7000F

Il prezzo abbordabile non deve ingannare: lo smart TV Hisense 55AE7000F è un televisore completo e con delle componenti affidabili e di ottima qualità. A partire dallo schermo da 55" con risoluzione 4K UHD e con il supporto all’HDR 10+. I neri sono più scuri, i bianchi più luminosi e il contrasto è molto elevato: uno schermo che permette di vedere ogni contenuto al suo meglio. Anche per la parte audio Hisense ha voluto fare le cose in grande: il DTS Studio Sound permette di avere un audio coinvolgente, come se si stese al cinema.

Come la maggior parte degli smart TV Hisense, troviamo il sistema operativo proprietario vidaa u3.0 che offre un grande numero di applicazioni, tra cui tutte quelle per il video streaming. Sul televisore troviamo Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e RaiPlay. Lo smart TV integra anche l’assistente vocale Alexa che oltre a cambiare canale o avviare un’applicazione è pronto a rispondere alle nostre domande sulle condizioni meteo o del traffico e ci aiuta anche a controllare i vari dispositivi della smart home.

Ultimo, ma non meno importante, lo smart TV supporta il “nuovo" digitale terrestre e non ci saranno problemi quando bisognerà fare la risintonizzazione dei canali.

Smart TV Hisense 55AE7000F in offerta: sconto e prezzo

Se siete alla ricerca di un nuovo smart TV per la vostra abitazione, questo Hisense 55AE7000F è da tenere in considerazione. Oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 399€, il 20% in meno rispetto al prezzo di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano 100€. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagare lo smart TV a rate: 5 rate da 79,80€ al mese. Il televisore intelligente viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono ben 30 giorni di tempo.