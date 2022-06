Hisense A9H Sonic Screen è la nuova Smart TV OLED con schermo che suona

La promessa fatta al CES di gennaio di portare la nuova Smart TV Hisense A9H OLED sul mercato entro metà anno è stata mantenuta. Il nuovo televisore è disponibile, per ora nel Regno Unito e presto anche in Italia, in due tagli: da 55 pollici e da 65 pollici (manca all’appello il modello da 75 pollici).

Oltre all’uso della pregiata tecnologia OLED per il display, la Smart TV Hisense A9H ha anche un’altra particolarità: il pannello emette i suoni grazie alla tecnologia Sonic Screen, simile per caratteristiche alla già nota Acoustic Surface di Sony. Potremmo dire che questo sistema serve a creare una sorta di soundbar integrata, con la potenza del suono pari a 80 W. Praticamente quattro volte più potente rispetto alle Smart TV con audio standard, anche quelle più blasonate, tanto che molto spesso gli utenti sono costretti ad acquistare una soundbar aggiuntiva per avere una resa audio paragonabile a quella video. In più, a differenza dei modelli precedenti, la nuova Smart TV OLED di Hisense è compatibile con le tecnologie più recenti per il gaming e offre la connessione HDMI 2.1.

Hisense A9H: caratteristiche tecniche

La gamma di Smart TV Hisense A9H offre al momento due modelli su tre: il 65A9H da 65 pollici e il 55A9H da 55 pollici. Il processore a bordo dei due televisori è l’Hisense Hi-View Engine a quattro core, compatibile con gli standard HDR10, Dolby Vision e HLG. Le tecnologie per i gamer alle quali accennavamo sono VRR (fino a 120 Hz), AMD FreeSync, ALLM, eARC (solo su una porta).

Il display ha chiaramente risoluzione Ultra HD 4K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, due caratteristiche ormai ovvie sugli OLED, mentre molto meno ovvia è la cura riposta da Hisense al comparto audio. A parte il classico supporto a Dolby Atmos e DTS Virtual:X, infatti, su queste TV c’è un sistema audio integrato nello schermo a 3.1.2 canali, formato da 5 speaker da 10 watt, due a 5 watt e un subwoofer da 20 watt per un totale di 80 watt di potenza.

Per quanto riguarda le porte e le connessioni, infine, troviamo due HDMI 2.0, due HDMI 2.1 (una con eArc), due USB (2.0 e 3.0), la porta di rete LAN, l’ingresso composito analogico e l’uscita per le cuffie, il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0.

Smart TV Hisense A9H: prezzo e disponibilità

La Smart TV Hisense A9H è già arrivata nel Regno Unito dove è in preordine con vendita a partire dal 9 luglio. Da quella data in poi sarà disponibile anche in Italia e nel resto d’Europa. Il prezzo del modello da 65 pollici Hisense A9H è di 2.299 sterline che al cambio corrispondono a circa 2.670 euro.