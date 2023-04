Honor 70: sembra un top ma con lo sconto costa pochissimo

Gli smartphone di fascia media 2023 media non brillano per originalità e, purtroppo, ultimemente neanche per convenienza. L’anno scorso, invece, qualche chicca si è vista e qualche modello si è distinto per un design più ricercato o qualche componente maggiormente di pregio. Anche in quel caso, però, i prezzi erano abbastanza sostenuti e non era affatto facile fare buoni affari. Adesso, però, le cose stanno cambiando e chi cerca tra i dispositivi di fascia media 2022 può fare davvero ottimi acquisti. Ad esempio Honor 70, smartphone dal design estremamente curato arrivato in Italia la scorsa estate, con un buon comparto fotografico, un ottimo display e ricarica rapida che, grazie al coupon disponibile su Amazon in questo momento, costa davvero poco.

Honor 70 – Qualcomm Snapdragon 778+ 5G – Versione 8/128 GB

Honor 70: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per l’Honor 70 è il Qualcomm Snapdragon 778+ 5G, uno dei chip più diffuso sui dispositivi di fascia media dello scorso anno, accompagnato in questo caso da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il display è tipo OLED, ha i bordi curvi e misura 6,67 pollici. La risoluzione è FHD+ (2.400×1.080 pixel), la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello. Uno schermo che può essere considerato uno dei migliori della sua fascia.

Honor 70 ha fotocamere posteriori: il sensore principale è il Sony IMX800 da 54 MP (f/1.9) e assicura foto nitide e dettagliate, mentre il secondo sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) cattura immagini panoramiche con un’angolazione di ripresa molto ampia. Infine, il terzo sensore da 2 MP (f/2.4) calcola profondità di campo. Non solo, per chi ama scattarsi selfie o fare videochiamate, Honor 70 ha una fotocamera anteriore da 32 MP nel notch centrale.

Le connessioni presenti sul dispositivo sono 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e l’NFC per eseguire pagamenti contactless e la lettura dei chip delle carte elettroniche, come la CIE.

La batteria ha una capacità di 4.800 mAh e ha una ricarica rapida di 66W che, secondo le specifiche del produttore, passa da 0 al 60% in 20 minuti. Inoltre, dispone anche di una funzione di ricarica inversa a 5W.

Honor 70: l’offerta Amazon

L’Honor 70 è arrivato sul mercato italiano all’inizio dell’estate scorsa, e si è distinto anche per un design elegante e raffinato e un peso contenuto (pesa 178 grammi). Il prezzo di listino dell’Honor 70, non appena uscito, partiva da 549 euro per la versione da 8/128 GB ed era una chiarissima indicazione del fatto che questo smartphone è di fascia media, ma guarda in alto e non in basso.

Ultimamente si è assestato su uno street price di 429 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon con coupon da 60 euro da attivare al momento del pagamento, il prezzo scende a soli 369 euro. A questo prezzo Honor 70 è tra i migliori della categoria: look e molte caratteristiche da fascia alta, eccellente schermo e sensore principale altrettanto buono, ma prezzo da medio gamma..

