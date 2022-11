Honor 80 GT in arrivo: è un top da gaming con schermo piatto

Pochi giorni fa Honor ha lanciato sul mercato cinese la nuova serie 80, formata da Honor 80, Honor 80 pro e Honor 80 SE. Tutti e tre i nuovi smartphone hanno specifiche interessanti e un aspetto attraente, ma presto un’altra versione si unirà a loro: sarà il modello Honor 80 GT, il cui nome suggerisce che sarà uno smartphone da gioco. A differenza dei tre modelli già presentati, inoltre, il nuovo Honor 80 GT avrà i bordi del display completamente piatti, particolare molto importante per i gamer.

Honor 80 GT, cosa sappiamo

Al momento ci sono pochissime informazioni sulle specifiche dell’Honor 80 GT. È chiaro che gli smartphone da gioco sono dotati di potenti processori per ottenere prestazioni elevate con i giochi. Si suppone che Honor 80 GT avrà per questo il chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, lo stesso processore di Honor 80 Pro.

Secondo quanto trapelato, il nuovo arrivato della famiglia Honor 80 avrà uno schermo OLED piatto, che è molto più pratico per giocare con uno smartphone perché limita i tocchi accidentali, molto frequenti invece sui display coi bordi curvi.

È anche del tutto possibile che sfoggi un design appariscente da vero gaming phone, ad esempio simile a quello dell’Honor X40 GT (in foto). Tuttavia, questa è solo una speculazione e dovremo aspettare ancora un po’ per avere ulteriori conferme sul design: Honor 80 GT dovrebbe essere lanciato il mese prossimo.

Si ipotizza inoltre che il prossimo telefono GT non avrà un notch ovale nel display per la doppia fotocamera frontale, che si trova invece su Honor 80 Pro. L’idea di Honor (secondo i leak) è quella di offrire più spazio possibile sul display per garantire ai gamer la migliore visuale possibile.

Non sappiamo se il modello 80 GT avrò le stesse specifiche della versione premium Honor 80 Pro, ma è probabile che vedremo speciali funzioni dedicate al gioco, una batteria con una discreta capacità, un sistema di raffreddamento migliorato e altre specifiche tipiche degli smartphone destinati ai videogiocatori.

Honor 80 GT con specifiche Pro?

A titolo di confronto, se alcune di queste specifiche saranno confermate anche per il modello 80 GT sappiamo che Honor 80 Pro è dotato di SoC Snapdragon 8+ Gen 1, abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Il display è di tipo OLED da 1,5 K da 6,78 pollici, ed offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz con una luminosità massima di 1.000 nit e compatibilità con il formato HDR.

Nel pannello posteriore trovano posto una fotocamera principale da 160 MP, un sensore ultrawide da 50 MP e uno di profondità da 2 MP. Nella parte anteriore si trova la fotocamera per i selfie da 50 MP con apertura f/2.4 e un sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2 (che quasi certamente, come visto, non ci sarà sul GT).

Il telefono ha una capacità della batteria di 4.800 mAh e consente la ricarica rapida via cavo a 66W. Infine, arriva all’utente con Magic OS 7.0, l’interfaccia proprietaria di Honor basata su Android 12.