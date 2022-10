Honor 80 Pro+ è il prossimo smartphone con fotocamera da 200 MP

Tra i nuovi smartphone più attesi del prossimo anno ci sono tanti top di gamma che promettono, almeno secondo le indiscrezioni, schede tecniche molto performanti abbinate a fotocamere eccezionalmente potenti. Tra le aziende che promettono camera phone di gamma alta, c’è anche Honor che dopo avere tagliato i ponti con Huawei e aver portato a settembre in Europa lo smartphone Honor 70 (in foto) sta provando a occupare tutti i segmenti di mercato offrendo smartphone dalla fascia bassa fino alla fascia media, medio alta e top di gamma.

Secondo la presentazione ufficiosa del leaker @DCS, Digital Chat Station sul social cinese Weibo, Honor è pronta a lanciare prima in Cina e poi sul mercato globale l’Honor 80 Pro+ con fotocamera da 200 MP. Novità che si va a accodare alla nuova gamma di telefoni dotati di fotocamera da 200 MP, come Motorola Edge 30 Ultra, lo Xiaomi 12T Pro o il Samsung Galaxy S23 Ultra previsto per inizio 2023. Tutti questi modelli hanno, o avranno, un sensore fotografico principale da 200 MP, il nuovo standard per i top di gamma.

Honor 80 Pro+: caratteristiche tecniche

Il processore del nuovo Honor 80 Pro+ sarebbe il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 , con una dotazione di memoria che partirà da 12 GB, a conferma che la fascia di mercato è quella premium. Sarà tutta via proposto anche un modello Honor X80 Pro (non "plus") con processore Qualcomm Snapdragon 778+.

Il display sarebbe di tipo AMOLED con bordi curvi ma non conosciamo le dimensioni, anche se presumibilmente potrebbe essere collocato tra i 6,5 e i 6,7 pollici, con frequenza di aggiornamento di 120 HZ e una luminosità che andrà anche ben oltre i 1.000 nit.

Sul retro dell’Honor 80 Pro+ sarebbe collocato il sensore della fotocamera principale da 200 MP. Questa novità lascia ben sperare perché sarà piuttosto interessante scoprire come Honor riuscirà a superare se stessa, considerato che l’Honor Magic 4 Ultimate con un sensore da 64 MP è oggi al secondo posto dei migliori camera phone globali secondo la classifica DxOmark .

Sebbene non sia ancora conosciuta la capacità della batteria, che probabilmente potrebbe oscillare tra i 4.500 e i 5.000 mAh, dalle indiscrezioni emerge che avrà una ricarica rapida da 100W.

Honor 80 Pro+: disponibilità e prezzo

Honor 80 Pro+ debutterà certamente in Cina per poi essere distribuito sul resto dei mercati, Europa e Italia incluse. La tempistica sembrerebbe essere molto ristretta: il nuovo smartphone di Honor con fotocamera da 200 MP potrebbe arrivare sul mercato entro la fine di quest’anno.

Il prezzo è ovviamente tutto da scoprire considerata, appunto, la presenza del sensore fotografico da 200 MP che inciderà parecchio.